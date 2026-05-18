Interpol po 25 letech identifikoval tělo Diany (†16): Zadrželi otce

Sídlo Interpolu v Lyonu (ilustrační foto)  (Autor: Massimiliano Mariani (CC BY-SA 3.0))
Autor: ČTK - 
18. května 2026
21:23

Po téměř 25 letech se podařilo identifikovat tělo dívky, přezdívané podle místa nalezení „ dívka z Mohanu", informovala dnes mezinárodní policejní organizace Interpol. Identifikaci 16leté Diany S. umožnila kampaň Identify Me, koordinovaná právě Interpolem s cílem vrátit jména ženám, které byly v posledních desetiletích v Evropě zavražděny nebo zemřely za podezřelých okolností, uvedla agentura AFP. 

Policejní organizace dodala, že v souvislosti s případem Diany S. byl zadržen její otec. Tělo našli 31. července 2001 kolemjdoucí v řece Mohan ve Frankfurtu. Bylo zabalené do látky a zatížené podstavcem slunečníku, jak uvádí zpráva zveřejněná Interpolem v roce 2024 za účelem obnovení vyšetřování. Dívka měla podle tohoto dokumentu četná zranění, což naznačuje, že byla dlouhodobě a závažně týrána, a vykazovala známky možného sexuálního zneužívání.

Dvě desetiletí zůstávala dívka bez identity, ale po policejní výzvě obdržel Interpol několik oznámení, což umožnilo vyšetřovatelům sledovat nové stopy, uvedla mezinárodní policejní organizace v tiskové zprávě. Nové informace vedly k zatčení 67letého otce oběti, který čelí podezření z vraždy.

Spolu s dalšími nevyřešenými případy představuje tato kauza šestou identifikaci v rámci kampaně Identify Me a zároveň druhou, která vedla k zadržení podezřelého. K dnešnímu dni stále čeká na objasnění 41 nevyřešených případů, dodává AFP.

dívky, otec, diana, vyšetřování, Interpol, Frankfurt nad Mohanem, Mohan
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
