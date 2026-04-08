Šokující odhalení o pachateli loupeže století: František Procházka žije v Karibiku na jachtě?!
V roce 2007 zmizel společně s neuvěřitelnými 540 miliony korun, které odcizil bezpečností agentuře. Po Františkovi Procházkovi stále pátrá policie. Vyšetřovatelé přišli s šokujícím odhalení. Podle nich žije v Karibiku na jachtě.
Před téměř dvaceti lety odcizil František Procházka s komplicem Milanem Čermákem více než půl miliardy korun. Procházka pracoval jako strážný v bezpečností agentuře G4S Cash Services, kde znal prostory i systém zabezpečení jako své boty. V osudný den, 1. prosince, naložil v areálu dodávku bankovkami v hodnotě 540 milionů korun. Vozidlo ale neřídil zaměstnanec firmy, nýbrž Milan Čermák.
Čermák bez problémů s dodávkou plnou peněz opustil areál. Procházka v klidu počkal do konce směny, než taky zmizel. Na chybějící sumu se přišlo až další den, v tu dobu se po pachatelích už slehla zem. Po odjezdu vyměnili dodávku za jiné auto, aby zmátli pátrací akci. Řidiče po několika měsících policie dopadla, Procházku hledá doteď.
Bývalý elitní policista, Jan Rybák, promluvil pro dokument Minuty zločinu CNN Prima News. Přiznal, že je zloděj nejspíše naživu a vyskytuje se v Karibiku. Vyšetřovatele údajně už od začátku vedly všechny stopy k nejjižnějším ostrovům Severní Ameriky.
Rybák popsal, že je kriminalista neustále v pohybu. „Indicie napovídají, že Procházka nežije nikde natrvalo. Že prostě cestuje, je někde na jachtě. Prostě ví, že když zastaví, tak zvyšuje riziko dopadení,“ řekl.
K případu si přizvali i legendárního šéfa policejního oddělení pro objasňování vražd, Josefa Mareše. Vyšetřovatel prozradil, že Procházku při útěku zachytily kamery na letišti ve Frankfurtu, ze kterého odletěl s falešnými doklady.
V minulosti policisté pracovali i s vyšetřovací verzí, že Procházka je už dávno po smrti a v případu byl pouze bílým koněm.
