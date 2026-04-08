Šokující odhalení o pachateli loupeže století: František Procházka žije v Karibiku na jachtě?!

Poslední foto zloděje století Františka Procházky předtím, než zmizel neznámo kam: Kamera ho zachytila při překročení rychlosti v Německu
František Procházka
František Procházka při nakládání peněz.
Uprchlý lupič František Procházka jen pár hodin po krádeži na německé dálnici předtím, než se po něm slehla zem. Nedal si pozor, překročil povolenou rychlost - ve 3:40 ráno jel rychlostí 74 km/h
8. dubna 2026
10:59

V roce 2007 zmizel společně s neuvěřitelnými 540 miliony korun, které odcizil bezpečností agentuře. Po Františkovi Procházkovi stále pátrá policie. Vyšetřovatelé přišli s šokujícím odhalení. Podle nich žije v Karibiku na jachtě.

Před téměř dvaceti lety odcizil František Procházka s komplicem Milanem Čermákem více než půl miliardy korun. Procházka pracoval jako strážný v bezpečností agentuře G4S Cash Services, kde znal prostory i systém zabezpečení jako své boty. V osudný den, 1. prosince, naložil v areálu dodávku bankovkami v hodnotě 540 milionů korun. Vozidlo ale neřídil zaměstnanec firmy, nýbrž Milan Čermák.

Čermák bez problémů s dodávkou plnou peněz opustil areál. Procházka v klidu počkal do konce směny, než taky zmizel. Na chybějící sumu se přišlo až další den, v tu dobu se po pachatelích už slehla zem. Po odjezdu vyměnili dodávku za jiné auto, aby zmátli pátrací akci. Řidiče po několika měsících policie dopadla, Procházku hledá doteď.

Bývalý elitní policista, Jan Rybák, promluvil pro dokument Minuty zločinu CNN Prima News. Přiznal, že je zloděj nejspíše naživu a vyskytuje se v Karibiku. Vyšetřovatele údajně už od začátku vedly všechny stopy k nejjižnějším ostrovům Severní Ameriky.

Rybák popsal, že je kriminalista neustále v pohybu. „Indicie napovídají, že Procházka nežije nikde natrvalo. Že prostě cestuje, je někde na jachtě. Prostě ví, že když zastaví, tak zvyšuje riziko dopadení,“ řekl. 

K případu si přizvali i legendárního šéfa policejního oddělení pro objasňování vražd, Josefa Mareše. Vyšetřovatel prozradil, že Procházku při útěku zachytily kamery na letišti ve Frankfurtu, ze kterého odletěl s falešnými doklady.

V minulosti policisté pracovali i s vyšetřovací verzí, že Procházka je už dávno po smrti a v případu byl pouze bílým koněm.

penízezlodějkrádeždodávkabankovkybezpečnostní kameryvyšetřovatelelitní policistajan rybákpolicieSeverní AmerikaJosef MarešKaribikluxusjachtaFrantišek ProcházkaG4S Cash Solutions (CZ) a.s.Milan ČermákLetiště Frankfurt nad Mohanem
Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Aha!
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Dáma.cz
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Chytrá řešení pro bydlení, práci i zasloužený odpočinek
Chytrá řešení pro bydlení, práci i zasloužený odpočinek
Moje zdraví
Fio banka hlásí změnu u okamžitých plateb. Limit stoupl na pětinásobek
Fio banka hlásí změnu u okamžitých plateb. Limit stoupl na pětinásobek
e15
Hadamczik v Zimáku: Jak to bylo s odchodem Rulíka a spol. na Kladno. Nástupce už to ví
Hadamczik v Zimáku: Jak to bylo s odchodem Rulíka a spol. na Kladno. Nástupce už to ví
iSport
Jana Bendová: Macinka chce být drsňák. Nejdrsnější je ale Rajchl, Okamura má slunce v duši
Jana Bendová: Macinka chce být drsňák. Nejdrsnější je ale Rajchl, Okamura má slunce v duši
Reflex
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
Lidé a země