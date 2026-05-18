Děvčátko po dovolené v Egyptě zabila bakterie: Nákazu měly i další děti
Rezort v Hurghadě má obrovský problém. Po návratu z dovolené se na místě nakazilo zákeřnou bakterií několik dětí. Bakterie E. coli přitom usmrtila teprve roční dívenku.
Dovolenou v egyptské Hurghadě rodina zemřelé dívky absolvovala v pětihvězdičkovém resortu Jaz Makadi Aquaviva. K předčasnému ukončení radovánek došlo právě v době, kdy se u roční Arielle začaly projevovat vážné zdravotní problémy. O případu informoval deník The Sun.
Dívenku sužovaly vysoké horečky a průjem. SItuaci komplikovala i silná dehydratace. I po řadě ošetření v hotelové klinice se stav dívenky zhoršoval. Lékaři ji proto převezli do dětské nemocnice ve Velké Británie, kde skončila v umělém spánku. O život bojovala tři dny.
Podle dostupných informací se Arielle nakazila nebezpečnou bakterií Escherichia coli, která může v některých případech způsobit vážné bakteriální infekce. V případě zmíněné dívky k vzácnému onemocnění došlo, což vedlo k akutnímu selhání ledvin. Jak okomentoval zmíněný deník, k nákaze mohlo dojít prostřednictvím kontaminované vody.
„Cítili jsme se naprosto bezmocní, když jsme sledovali Ariellu, jak trpí. Nedokážu ani popsat bolest ze ztráty dítěte. Ariella byla výjimečná, zvědavá a milující holčička a ta nejlepší dcera a malá sestřička, jakou jsme si mohli přát. Bude nám chybět celým srdcem,“ uvedla maminka zemřelé.
Ve stejném resortu se údajně nakazily další dvě děti. Chloe (2) a Arthur (6) naštěstí přežili, a to díky včasnému zásahu lékařů. Podle rodičů ale stále čelí zdravotním následkům. K případům došlo v období mezi červencem 2024 a lednem 2026. V současnosti probíhá vyšetřování. Výskyt bakterie se v hotelu nepotvrdil.
