Děvčátko po dovolené v Egyptě zabila bakterie: Nákazu měly i další děti

Autor: Martin Lisičan - 
18. května 2026
16:18

Rezort v Hurghadě má obrovský problém. Po návratu z dovolené se na místě nakazilo zákeřnou bakterií několik dětí. Bakterie E. coli přitom usmrtila teprve roční dívenku. 

Dovolenou v egyptské Hurghadě rodina zemřelé dívky absolvovala v pětihvězdičkovém resortu Jaz Makadi Aquaviva. K předčasnému ukončení radovánek došlo právě v době, kdy se u roční Arielle začaly projevovat vážné zdravotní problémy. O případu informoval deník The Sun.

Dívenku sužovaly vysoké horečky a průjem. SItuaci komplikovala i silná dehydratace. I po řadě ošetření v hotelové klinice se stav dívenky zhoršoval. Lékaři ji proto převezli do dětské nemocnice ve Velké Británie, kde skončila v umělém spánku. O život bojovala tři dny.

Podle dostupných informací se Arielle nakazila nebezpečnou bakterií Escherichia coli, která může v některých případech způsobit vážné bakteriální infekce. V případě zmíněné dívky k vzácnému onemocnění došlo, což vedlo k akutnímu selhání ledvin. Jak okomentoval zmíněný deník, k nákaze mohlo dojít prostřednictvím kontaminované vody.

„Cítili jsme se naprosto bezmocní, když jsme sledovali Ariellu, jak trpí. Nedokážu ani popsat bolest ze ztráty dítěte. Ariella byla výjimečná, zvědavá a milující holčička a ta nejlepší dcera a malá sestřička, jakou jsme si mohli přát. Bude nám chybět celým srdcem,“ uvedla maminka zemřelé.

Ve stejném resortu se údajně nakazily další dvě děti. Chloe (2) a Arthur (6) naštěstí přežili, a to díky včasnému zásahu lékařů. Podle rodičů ale stále čelí zdravotním následkům. K případům došlo v období mezi červencem 2024 a lednem 2026. V současnosti probíhá vyšetřování. Výskyt bakterie se v hotelu nepotvrdil.

Martin Lisičan
Petr Pan ( 18. května 2026 16:28 )

Jaké radovánky prožívá roční dítě z Evropy v Egyptě?Asi to,že tam bylo vlastně zadarmo.

