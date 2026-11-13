Záhadná smrt české turistky v Thajsku: Vilma (†34) ležela poblíž hotelu

Thajsko. (Ilustrační foto)
Thajsko. (Ilustrační foto)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Martin Lisičan - 
13. listopadu 2026
10:09

Na začátku listopadu v Thajsku za záhadných okolností zemřela česká turistka. Tělo našli poblíž hotelu na ostrově Koh Phi Phi.

K nálezu těla došlo mezi skalami nedaleko hotelu v úterý 3. listopadu ráno. Jak uvedl web Banmuang, předběžné šetření u ženy, kterou úřady identifikovaly jako Vilmu Š., neodhalilo žádné zranění ani známky fyzického napadení. Z jakého důvodu žena skutečně zemřela, měla odhalit až nařízená pitva. Do vydání článku ale úřady příčinu smrti nezveřejnily.

K případu se vyjádřil také mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő. „Zastupitelský úřad České republiky v Bangkoku je v kontaktu s rodinou zemřelé české občanky, které poskytuje potřebnou konzulární asistenci, včetně pomoci s repatriací,“ uvedl pro TN.cz

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Zdroj: iSport

Témata:
ČeskoThajskohotelsmrtBangkokMinisterstvo zahraničních věcí České republikyAdam Čörgő
Martin Lisičan
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Ford Super duty military ( 13. listopadu 2026 20:37 )

Borečku jestliže byla nalezena a (bez života) - tak je asi logické, že byla sama !

Jelikož v jiném a logičtějším případě by s ní někdo musel být !

Takže otrava jídlem, pitím či Drogy, které ji někdo musel podat ! 👎

Borec nakonec ( 13. listopadu 2026 19:29 )

Já v tom článku nikde nevidím, že tam byla sama 🧐

Anika100 ( 13. listopadu 2026 17:31 )

Presne tak. Ja bych si to neuzila, potrebuji zazitky s nekym sdilet. Chudak pani.

Helena K ( 13. listopadu 2026 13:00 )

Nevím proč holky jezdí do exotického zahraničí samy...je to v dnešní době zbytečný risk.

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