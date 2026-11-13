Záhadná smrt české turistky v Thajsku: Vilma (†34) ležela poblíž hotelu
Na začátku listopadu v Thajsku za záhadných okolností zemřela česká turistka. Tělo našli poblíž hotelu na ostrově Koh Phi Phi.
K nálezu těla došlo mezi skalami nedaleko hotelu v úterý 3. listopadu ráno. Jak uvedl web Banmuang, předběžné šetření u ženy, kterou úřady identifikovaly jako Vilmu Š., neodhalilo žádné zranění ani známky fyzického napadení. Z jakého důvodu žena skutečně zemřela, měla odhalit až nařízená pitva. Do vydání článku ale úřady příčinu smrti nezveřejnily.
K případu se vyjádřil také mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő. „Zastupitelský úřad České republiky v Bangkoku je v kontaktu s rodinou zemřelé české občanky, které poskytuje potřebnou konzulární asistenci, včetně pomoci s repatriací,“ uvedl pro TN.cz.
Borečku jestliže byla nalezena a (bez života) - tak je asi logické, že byla sama !
Jelikož v jiném a logičtějším případě by s ní někdo musel být !
Takže otrava jídlem, pitím či Drogy, které ji někdo musel podat ! 👎