Čecha Jana drží přes rok ve venezuelském lágru: Co s ním teď bude?
Jan D. je ve venezuelském vězení už více než 485 dní. Zadržen byl v září 2024. Obviněn byl z pokusu o atentát na prezidenta Madura a z účasti na spiknutí. Česká diplomacie obvinění odmítá jako nepodložené. Jeho osud je i nadále nejasný, protože situace ve Venezuele se po americké vojenské operaci, která vedla k zadržení venezuelského diktátora, může vyostřit.
Ve Venezuele se nachází jen několik Čechů a žádní diplomaté. O to víc rezonuje případ vězněného Jana D. (35). Toho zadrželi v září 2024 s tvrzením, že se měl podílet na plánu zabít Madura a svrhnout vládu. Česká diplomacie to odmítá jako vykonstruované obvinění bez důkazů. Jan D. je držen bez soudu a rodina má minimum informací.
Jeho otec Oldřich nyní přiznal, že mezi vězni kolují zprávy, podle nichž by v případě války mohly být věznice tzv. první na ráně. Ministr zahraničí Petr Macinka (47, Motoristé) uvedl, že změna poměrů ve Venezuele by mohla přinést šanci na propuštění. „Víc ale s ohledem na citlivost případu říct nemohu,“ uvedl šéf diplomacie.
Jan D. je ve vězení už rok a čtyři měsíce, což odpovídá více než 485 dnům zadržování bez obžaloby či řádného soudu. Jediný omezený kontakt s rodinou v poslední době zajistila až vedoucí stálé mise Evropské unie ve Venezuele, když ho koncem roku navštívila přímo ve vězení, předala mu dopisy od rodičů a potvrdila, že je naživu a v relativně stabilním zdravotním stavu.
Venezuelský režim prezidenta Madura ho původně obvinil z pokusu o atentát na prezidentský palác a zapojení do údajné konspirace vedené americkou CIA, přičemž jedním z „důkazů“ měla být komunikace ve skupině „Komando AZ“, kterou Venezuelci interpretovali jako spikleneckou. Česká diplomacie však dlouhodobě tvrdí, že žádné objektivní důkazy nebyly předloženy.
Jeho situace se odehrává v kontextu dramatického vývoje ve Venezuele. Dne 3. ledna Spojené státy provedly vojenskou operaci, během níž se americkým silám podařilo zajmout venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a převézt ho do vazby v USA.
V reakci na tuto eskalaci ministr zahraničí Petr Macinka zopakoval, že bezpečí českých občanů, včetně Jana D., je pro Českou republiku prioritou. Zároveň připustil, že jakákoli změna politických poměrů ve Venezuele by mohla vytvořit příležitost pro jeho propuštění, ale situace zůstává velmi nejistá.
