Čecha rok drží ve venezuelském lágru: Betonová postel i setkání s Lipavským!
Začátkem září tomu bude rok od chvíle, kdy venezuelské úřady zadrželi Čecha Jana. Toho viní ze snahy rozvrátit tamní režim! Rodina usiluje o jeho propuštění, se synem měli i krátký hovor! Na konci letošního srpna se dokonce setkali s ministrem Lipavským.
V lágru údajně spí na betonové posteli. Režim prezidenta Nicoláse Madura (62) Čecha Jana viní z toho, že plánoval spolu s dvěma Španěly a třemi Američany destabilizovat politickou situaci v zemi a také měli zabít jeho čelní představitele včetně hlavy státu.
Zprávy o zadržení Darmovzala přišly do Česka 15. září. Od té doby se nedaří ministerstvu zahraničí se zatčeným spojit. S Janem mohla rodina na základě nátlaku OSN uskutečnit jen pětiminutý hovor.
„Je v relativním pořádku, spí na betonové posteli, dostává jídlo, v rámci možností cvičí a dvakrát týdně může na hodinu na vězeňský dvorek,“ napsal už v květnu zastupitel Vít Jonáš (ODS) po promluvě s rodinou.
Setkání s Lipavským
Rodina se ani po roce od zadržení blízkého nevzdává. Na konci srpna se dokonce setkali s ministrem zahraničí Janem Lipavským, uvedl server Seznam Zprávy. Co ovšem bylo obsahem schůzky, není dosud zřejmé.
České úřady se snažily přimět venezuelskou stranu k reakci na zaslané nóty, žádné odpovědi se z posledního vyjádření ministerstva nedostalo. „Nemáme žádné nové informace, které bychom v tuto chvili mohli sdělovat takto veřejně,“ uvedl redakci Blesku mluvčí MZV ČR Daniel Drake.
Lipavský tento týden vyzval k propuštění vězně. „Už je to rok, co je ve Venezuele neoprávněně vězněn český občan Jan Darmovzal, aniž by byl z něčeho obviněn a proběhl řádný soud. A venezuelské úřady stále mlčí,“ napsal.
O případ se zajímají i další politici. Pomoc rodině se chystá i europoslanec Ondřej Kolář. „Je opravdu absurdní, aby Evropská unie měla tak dlouho zadržené lidi bez vznesení jakýchkoliv obvinění. Zároveň je pro mě deprimující, že třeba Američanům už se všechny ty svoje zadržené podařilo dostat domů,“ řekl Ondřej Kolář zmíněnému serveru Seznam Zprávy.
Měl za sebou zahraniční misi NATO
Zmíněným Čechem je Jan D., který do Venezuely odletěl desátého srpna. Naposledy o sobě dal prostřednictvím sociálních sítích vědět o šest dní později.
Jan je již veřejnosti známou osobností. V roce 2023 o něm pro server iDNES napsala článek mluvčí bechyňských ženistů Zuzana Králová. Podle ní je Jan zajímavým členem aktivních záloh ze 43. výsadkového pluku, který má za sebou mnoho neobvyklých zážitků. Běžel například maraton v Severní Koreji či vystoupal na nejvyšší horu Afriky Kilimiandžáro.
Právě v roce 2023 byl Jan nasazen na zahraniční misi NATO na Slovensku. Vazbu na armádu venezuelské úřady po jeho zadržení připomněly.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.