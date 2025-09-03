Podvod za miliony v hradecké základce?! Škola nakupovala i alkohol
Podežřelé účetní pohyby odhalil audit na Základní a mateřské škole na Novém Hradci Králové. Škola v minulých letech údajně nakupovala položky, které ani zdaleka nesouvisí s chodem školy. Zařížení pořídilo například pouzdro na posuvné dveře, vodní čerpadlo, ale i alkohol! O případu jako první informoval server Novinky.cz.
K zahájení finančního auditu ve škole došlo v únoru letošního roku. Předmětem zkoumání bylo vedení účetnictví za rok 2022, 2023 a 2024.
„Po několika měsících detailního zkoumání účtů je možné potvrdit, že došlo k výraznému pochybení na straně tehdejšího vedení školy,“ uvedla pro server Novinky.cz primátorka Pavlína Springerová. Tehdejší ředitel školy na postu skončil v srpnu loňského roku.
Zkoumané faktury skrývaly velmi podezřelé položky. Vedení například nakoupilo pouzdro na posuvné dveře, vodní čerpadlo či domácí vodárnu. Nutno podotknout, že žádné ze zmíněných věcí nemělo ve škole využítí. Typ dveří se v budově nenachází a škola je napojena na vodovod. Vedení údajně nakupovala také alkohol, fotoknihy či elektroniku.
Škoda se pohybuje v řádu milionů. Kontrola přitom ještě stále není ukončena. Město podalo trestní oznámení.
