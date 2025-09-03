V Lisabonu havarovala oblíbená lanovka: Mrtví i zranění!
Počet obětí středeční nehody lanovky Glória v turisty oblíbené části Lisabonu vzrostl na nejméně 15, informuje CNN Portugal. Záchranné služby uvedly, že při vykolejení a následné havárii lanovky dalších 18 lidí utrpělo zranění. Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce, vykolejila a následně havarovala.
Několik lidí zůstalo v troskách zaklíněno. Pět zraněných je v kritickém stavu a mezi 13 lehce zraněnými je jedno dítě. Na místě je záchranná služba, policie a hasiči. Příčina nehody je zatím nejasná.
Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá 19 pozemních vozidel. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 lidí.
Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že ministerstvo v tuto chvíli nemá informace, ze by mezi zraněnými byli čeští občané. „Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady,“ dodal.
