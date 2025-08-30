Neštěstí v italských Dolomitech: Čech (†53) spadl z výšky 80 metrů
V italských Dolomitech v pátek zahynul horolezec z České republiky. Podle místních médií 53letý muž spadl z výšky 80 metrů, když spolu se svým krajanem měl v plánu vylézt na horu Ortler, nejvyšší vrchol Tyrolska.
Podle italského serveru ildolomiti.it měli muži v plánu přenocovat v horské chatě Prayer a následující den vystoupit na vrchol. Jeden z nich dorazil k chatě dříve, a když zjistil, že kolega s ním není, zalarmoval záchranáře. Kvůli špatnému počasí a snížené viditelnosti však pátrací akce musela být v pátek večer přerušena.
Dnes ráno pátrání pokračovalo a do akce se zapojil i vrtulník vybavený technikou pro lokalizaci signálu mobilních telefonů. Během průzkumu bylo tělo horolezce nalezeno u paty strmé stěny. Muž sklouzl ze stezky a zabil se.
