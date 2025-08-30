Neštěstí na železnici: V Lipníku nad Bečvou vlak srazil a usmrtil člověka

30. srpna 2025
V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku srazil v sobotu odpoledne vlak člověka, kterého usmrtil. Provoz na rychlíkové trati mezi Přerovem a Bohumínem byl kvůli neštěstí zhruba hodinu a půl přerušený. Kolem 16:00 začaly vlaky místem nehody projíždět po jedné koleji.

Neštěstí se stalo po 14:30 poblíž železničního přejezdu v Bohuslávské ulici v Lipníku nad Bečvou. „Osoba na místě utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Okolnosti případu policie vyšetřuje, podle mluvčí ale zatím nic nenasvědčuje cizímu zavinění.

Kvůli odstraňování následků neštěstí a jeho vyšetřování byl v místě nehody přerušený provoz vlaků. Pro vybrané dálkové spoje byla zajištěna náhradní autobusová doprava. Do obnovení provozu na trati vozila cestující mezi stanicemi Prosenice a Drahotuše.

Trať číslo 271, na které se neštěstí stalo, je důležitou železniční spojnicí mezi středem a severem Moravy. Je součástí druhého a třetího železničního koridoru.

