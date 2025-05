Sebevražda sochaře a uměleckého kováře Igora Kitzbergera: Smrt v drátech vysokého napětí!

Celý Rožnov stále žije informací, že umělec na čarodějnice, tedy 30. dubna, vyšplhal na stožár vysokého napětí a skočil do drátů! Po zásahu elektrickým proudem spadl na zem a utrpěl další smrtelná zranění.

„Je to tak, všichni tady o tom mluví, všichni vědí, že se to stalo. A nikdo si to nedokáže vysvětlit,“ prozradil Blesku dobře informovaný zdroj z Rožnova a dodal: „Nic přitom nenasvědčovalo tomu, že by měl nějaké problémy, trápení. Je to prostě záhada. A hlavně je to obrovská škoda, protože to byl jak skvělý výtvarník, tak úžasný člověk.“

„Za policii mohu pouze potvrdit, že jsme skutečně 30. dubna zasahovali u úmrtí muže narozeného v roce 1963,“ řekl Blesku k případu policejní mluvčí Petr Jaroš s tím, že žádné bližší informace policie poskytovat nebude.

Existuje dopis?

Co stojí za smrtí legendárního umělce, zůstává stále záhadou. Byť se o případu mluví v celém Rožnově, kde mistr sochař žil, nikdo nezná důvod jeho činu. Všechny by pak zajímalo, zda existuje dopis na rozloučenou. „Nezlobte se, ale to už hovoříme o konkrétní osobě a k tomu se nebudeme vyjadřovat,“ zopakoval policejní mluvčí Petr Jaroš.

Lipník a Helfštýn

Jméno Igora Kitzbergera je neodmyslitelně spjato i s Lipníkem nad Bečvou a hradem Helfštýn, který stojí nad ním. Byl pravidelným účastníkem kovářského sympozia Hefaiston, které se každoročně koná na Helfštýně, a v Lipníku často vystavoval. „Patřil k nejvýznamnějším uměleckým kovářům, troufnu si říci, v Evropě,“ řekl o Kitzbergerovi starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

Postavy v pohybu

Igor Kitzberger se narodil 24. května 1963 v Novém Jičíně. Vystudoval obor kovář na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově a sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Studia si doplnil studijními pobyty v Itálii. Věnoval se především figurální tvorbě, kdy vytvářel expresivní a dynamické postavy v pohybu. Jeho častým motivem byl Jan Amos Komenský a jeho myšlenky. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách po celém světě.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111.