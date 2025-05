Student Igor zemřel po pádu z pátého patra: Kamarádi pochybují o sebevraždě! Někdo ho shodil?

Ve čtvrtek dopoledne došlo v Nitře k tragédii, která vyvolala vlnu otázek a spekulací. Třiadvacetiletý vysokoškolák Igor, původem z Brezna, vypadl z pátého patra budovy bývalého Agroinstitutu, dnes využívané jako hotel a koleje. Jeho tělo bez známek života našel kolemjdoucí muž, který ho zahlédl z vyššího poschodí. Okamžitě přivolal záchranáře, ti už ale mohli jen konstatovat smrt.

„Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo na Akademické ulici v Nitře k pádu osoby z okna z 5. poschodí,“ potvrdila mluvčí policie Viktória Borloková

„Byl to skvělý kluk, pořád se smál. Nevěřím, že by skočil sám,“ svěřil se pro Nový Čas jeden z jeho kamarádů, který s ním studoval. Podobně mluví i další známí. „Vím, že měl nějakou holku. Občas se hádali, ale nikdy to nevypadalo vážně. Vůbec si nedokážu vysvětlit, co se stalo,“ dodává další student ubytovaný ve stejné budově.

Zda šlo o nešťastnou náhodu, sebevraždu, nebo cizí zavinění, zatím není jasné. Na temeni hlavy však kriminalisté objevili velkou ránu, což by mohlo naznačovat cizí zavinění.

Policie taktéž prohledala Igorův pokoj, ve kterém byl neobvyklý bordel. Osobní věci byli rozházené po celé místnosti a okno zůstalo otevřené dokořán. Rozhodující pro objasnění příčiny smrti bude soudní pitva. Nicméně i tak police zahájila trestní stíhání pro usmrcení.