Epsteinova oběť Virginia (†41) spáchala sebevraždu: Podivné konspirace kolem její smrti

Jednačtyřicetiletá Virginie Giuffreová zemřela ve čtvrtek 24. dubna na své farmě v západní Austrálii. Stalo se tak pouhé tři týdny poté, co byla propuštěna do domácího ošetření po vážném zranění při nehodě, kdy do jejího auta narazil školní autobus. Její tělo toho samého dne objevili její příbuzní, pomoci jí však oni, ani přivolaní lékaři nedokázali. Vše ukazuje na to, že Virginia si na život sáhla sama. To i v následném prohlášení potvrdila její rodina. „Přišla o život v důsledku sebevraždy poté, co byla celoživotní obětí sexuálního zneužívání,“ uvedli příbuzní.

Virginia se očí veřejnosti zapsala jako jedna z nejhlasitějších podporovatelek obětí finančníka Jeffreyho Epsteina a jeho bývalé partnerky Ghislaine Maxwellové. Sama se totiž stala jednou z těch, kterou pár nutil k poskytování sexuálních služeb bohatým mužům. Mezi nimi byl údajně i princ Andrew.

Chtěla zrekonstruovat dům

Britský deník Daily Star nyní upozornil na to, že podle mnoha konspiračních teorií nemusela být smrt Virginie sebevražda. Její právnička Karrie Loudenová, která byla jednou z prvních, kdo na ranč dorazil, se nechala slyšet, že nad Virgininou smrtí visí mnoho otazníků. „Je tu sebevražda a pak je tu nešťastná náhoda,“ sdělila.

„Ani nevím, co bylo příčinou smrti. Měla velké bolesti, ale těšila se na budoucnost. Chtěla zrekonstruovat tento dům a dělat všechny možné věci. Měla plány do budoucna. Mluvila jsem s ní už před pár dny,“ dodala Loudenová.

Podivný status

Další velmi znepokojivá souvislost se týká zprávy, kterou Virginia v roce 2019 zveřejnila na sociální síti X (dříve Twitter): „Veřejně dávám najevo, že v žádném případě nemám sebevražedné sklony. Předala jsem tuto zprávu i svému terapeutovi a praktickému lékaři. Pokud se mi něco stane, v zájmu mé rodiny to nenechte jen tak a pomozte mi je ochránit. Příliš mnoho zlých lidí mě chce vidět na druhém břehu.“

Virginia nebyla jediná

Zvláštní na celém případu je i to, že Virginia Giuffreová nebyla první osobou spjatou se sexuálními delikty Jeffreyho Epsteina, která byla nalezená bez známek života. Další z nich byla i Carolyn Adriano, která v minulosti svědčila proti Ghislaine Maxwellové, než se dostala za mříže.

Carolyn byla v květnu roku 2023 ve svém hotelovém pokoji ve West Palm Beach prohlášena za mrtvou po předávkování léky. A roku 2017 zemřela krátce před svými 30. narozeninami na předávkování heroinem i Leigh Patricková. Byla jako náctiletá sexuálně zneužívána vlivnými lidmi kolem Jeffreyho Epsteina.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111.