Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s podezřelým mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě.  

Jeden z podezřelých byl v té době mladistvý, tedy ve věku od 15 do 18 let, druhý vzhledem k věku pod 15 let ještě nebyl trestně odpovědný. Koncem letošního srpna policisté staršího z nich obvinili z vraždy a vydírání.

Nenávist k menšinám

„Podle dosud zjištěných důkazů kriminalisté odhalili, že obvinění se kromě propagace terorismu Islámského státu také zaměřovali na šíření nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě. V roce 2024 se rozhodli vyzkoušet, jaké to je někoho zabít, a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel," uvedl mluvčí policejního prezidia Jakuba Vinčálka.

Video
Děti z Brna obdivovaly teroristy z ISIS, plánovaly vraždu a vypálení synagogy v Brně. PČR

Policisté případ dál prověřují ve spolupráci se státní zástupkyní Petrou Lastoveckou z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a s ohledem na věk podezřelých nebudeme v současné době poskytovat žádné bližší informace," dodal Vinčálek.

Podezřelí patří do skupiny mladých lidí, kterou letos zadrželi čeští policisté ve spolupráci s kontrarozvědkou a zahraničními partnery. Viní je z propagace Islámského státu a další teroristické organizace a šíření nenávisti vůči LGBT+ komunitě, Židům a jiným menšinám na sociálních sítích.

Zkusili zapálit synagogu

Navíc dva mladíci se podle policie pokusili loni v lednu v Brně pomocí improvizovaného zařízení zapálit synagogu.

Kriminalisté tehdy při mezinárodní akci MERDA zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili, jeden skončil ve vazbě. Všem bylo kolem 18 let, některým ještě nebylo ani 15 let. Působili v Česku, Slovensku, Rakousku a ve Velké Británii a neměli kriminální minulost.

Děti z Brna obdivovaly teroristy z ISIS, plánovaly vraždu a vypálení synagogy v Brně.
Autor: PČR