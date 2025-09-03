Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s podezřelým mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě.
Jeden z podezřelých byl v té době mladistvý, tedy ve věku od 15 do 18 let, druhý vzhledem k věku pod 15 let ještě nebyl trestně odpovědný. Koncem letošního srpna policisté staršího z nich obvinili z vraždy a vydírání.
Nenávist k menšinám
„Podle dosud zjištěných důkazů kriminalisté odhalili, že obvinění se kromě propagace terorismu Islámského státu také zaměřovali na šíření nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě. V roce 2024 se rozhodli vyzkoušet, jaké to je někoho zabít, a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel," uvedl mluvčí policejního prezidia Jakuba Vinčálka.
Děti z Brna obdivovaly teroristy z ISIS, plánovaly vraždu a vypálení synagogy v Brně. PČR
Policisté případ dál prověřují ve spolupráci se státní zástupkyní Petrou Lastoveckou z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a s ohledem na věk podezřelých nebudeme v současné době poskytovat žádné bližší informace," dodal Vinčálek.
Zkusili zapálit synagogu
Navíc dva mladíci se podle policie pokusili loni v lednu v Brně pomocí improvizovaného zařízení zapálit synagogu.
Kriminalisté tehdy při mezinárodní akci MERDA zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili, jeden skončil ve vazbě. Všem bylo kolem 18 let, některým ještě nebylo ani 15 let. Působili v Česku, Slovensku, Rakousku a ve Velké Británii a neměli kriminální minulost.