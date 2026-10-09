V Kambodži zadrželi dva Čechy: Šokující nález v kufrech!
V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. V pátek to uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
K nálezu mělo dojít v příletovém terminálu mezinárodního letiště Techo. „Tým objevil dva balíčky bílého prášku s podezřením na kokain o celkové hmotnosti 6 009 gramů,“ uvedly tamní úřady. Balíčky se přitom měly nacházet v kufrech.
Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. „S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti,“ dodal Čörgő.
Jak pro TN.cz uvedl přítel jednoho ze zadržených, nalezený prášek měl podezřelému někdo údajně podstrčit.
Jedna česká občanka byla v Kambodži společně s několika dalšími cizinci zadržena a obviněna z výroby drog a jejich prodeje v roce 2016. Obvinění následně úřady upravily na držení omamných látek.
Amatéři kteří neví jak to chodí obzvláště na letišti.