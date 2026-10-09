V Kambodži zadrželi dva Čechy: Šokující nález v kufrech!

Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Aktualizováno -
9. října 2026
13:27
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
9. října 2026
13:20

V Kambodži byli zadrženi dva čeští občané, čelí obvinění souvisejícímu s drogovou trestnou činností. V pátek to uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

K nálezu mělo dojít v příletovém terminálu mezinárodního letiště Techo. „Tým objevil  dva balíčky bílého prášku s podezřením na kokain o celkové hmotnosti 6 009 gramů,“ uvedly tamní úřady. Balíčky se přitom měly nacházet v kufrech. 

Česká diplomacie je podle něj s Čechy v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. „S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti,“ dodal Čörgő.

Jak pro TN.cz uvedl přítel jednoho ze zadržených, nalezený prášek měl podezřelému někdo údajně podstrčit.  

Jedna česká občanka byla v Kambodži společně s několika dalšími cizinci zadržena a obviněna z výroby drog a jejich prodeje v roce 2016. Obvinění následně úřady upravily na držení omamných látek.

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Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.
Zadržení Čechů v Kambodži.

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
ČeskokriminalitaKambodžaKufrMinisterstvo zahraničních věcí České republikyAdam Čörgő
Martin Lisičan
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Uživatel_6290488 ( 9. října 2026 13:31 )

Amatéři kteří neví jak to chodí obzvláště na letišti.

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