Řidič na Jihlavsku vlétl do stromu: Zavolal policisty, pak jim utekl

Řidič na Jihlavsku narazil do stromu, zavolal policii a z místa utekl.
Řidič na Jihlavsku narazil do stromu, zavolal policii a z místa utekl.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Kamil Morávek - 
5. října 2026
15:15

Podivného chování řidiče byli svědky policisté z Jihlavska. Muž ve čtvrtek 1. října boural nedaleko obce Panská Lhota. Nejprve postupoval správně a na místo zavolal policii. Následně však utekl a po dopadení tvrdil, že auto vůbec neřídil. Policisté následně zjistili, že je opilý a pod vlivem drog. 

K nehodě došlo ve čtvrtek okolo deváté večer v Panské Lhotě. Řidič (28) nezvládl řízení a narazil do stromu. Na místo sice ihned po nehodě zavolal policii, zároveň však začal velmi rychle prchat pryč. Naštěstí si ho všimla hlídka hasičů, která dorazila jako první.

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Netrvalo dlouho, než řidiče vypátrali u nedalekého zemědělského družstva. Na místo už do té doby stihla přijet i policie a muže začala vyslýchat. Tvrdil, že nabouraný vůz vlastně vůbec neřídil. Byl z něho po celou dobu cítit alkohol. „Dechová zkouška na místě nemohla být provedena z důvodu několika neúspěšných pokusů ze strany řidiče,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Další pokusy prý odmítl s tím, že si chce nechat udělat krevní rozbor.

„Řidič s hlídkami při šeření okolností nehody nespolupracoval a choval se nevhodně vůči zasahujícím příslušníkům i hasičům,“ pokračovala mluvčí. Z tohoto důvodu u něj provedli i orientační test na návykové látky, který vyšel pozitivně na amfetaminy. Kvůli agresivnímu chování putoval po vyšetření v nemocnici rovnou na záchytku. Podle policie se dopustil protiprávního jednání řízení pod vlivem návykových látek a hrozí mu tak i právní postih.

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Muž ženě ukradl auto, naboural s ním do policistů.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
policiedrogyokres JihlavasilnicenehodaPanská LhotaJihlava
Kamil Morávek
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