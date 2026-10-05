Řidič na Jihlavsku vlétl do stromu: Zavolal policisty, pak jim utekl
Podivného chování řidiče byli svědky policisté z Jihlavska. Muž ve čtvrtek 1. října boural nedaleko obce Panská Lhota. Nejprve postupoval správně a na místo zavolal policii. Následně však utekl a po dopadení tvrdil, že auto vůbec neřídil. Policisté následně zjistili, že je opilý a pod vlivem drog.
K nehodě došlo ve čtvrtek okolo deváté večer v Panské Lhotě. Řidič (28) nezvládl řízení a narazil do stromu. Na místo sice ihned po nehodě zavolal policii, zároveň však začal velmi rychle prchat pryč. Naštěstí si ho všimla hlídka hasičů, která dorazila jako první.
Netrvalo dlouho, než řidiče vypátrali u nedalekého zemědělského družstva. Na místo už do té doby stihla přijet i policie a muže začala vyslýchat. Tvrdil, že nabouraný vůz vlastně vůbec neřídil. Byl z něho po celou dobu cítit alkohol. „Dechová zkouška na místě nemohla být provedena z důvodu několika neúspěšných pokusů ze strany řidiče,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. Další pokusy prý odmítl s tím, že si chce nechat udělat krevní rozbor.
„Řidič s hlídkami při šeření okolností nehody nespolupracoval a choval se nevhodně vůči zasahujícím příslušníkům i hasičům,“ pokračovala mluvčí. Z tohoto důvodu u něj provedli i orientační test na návykové látky, který vyšel pozitivně na amfetaminy. Kvůli agresivnímu chování putoval po vyšetření v nemocnici rovnou na záchytku. Podle policie se dopustil protiprávního jednání řízení pod vlivem návykových látek a hrozí mu tak i právní postih.
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