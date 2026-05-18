Hrůzná nehoda s přítelem filmařem: Smrt Češky v Thajsku!

Zesnulý filmař Max Hendrickson (†20)
Aktualizováno -
18. května 2026
10:00
Autor: ČTK, Andrea Vídeňská, Nicole Kučerová - 
17. května 2026
19:08

Měl to být romantický výlet za mlhou zahalenými vrcholky „Střechy Thajska“. Místo toho je čekala smrt. Mladá Češka a její irský partner, nadějný filmař Max Hendrickson (†20), zahynuli při děsivé nehodě. Pronajatý skútr na kluzké horské silnici dostal smyk a čelně narazil do pick-upu. 

Při čtvrteční nehodě na motorce v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, nadějný filmař Max Hendrickson (✝20). Jejich pronajatý skútr dostal na kluzké silnici v ostré horské zatáčce smyk a narazil čelně do pick-upu. Informoval o tom web Thai Examiner.com. Nehoda se stala na nejvyšší thajské hoře Doj Intchanon na severu země. Jedná se o jednu z nejrušnějších turistických tras v zemi.

V době nehody promočil horskou silnici silný liják. V důsledku toho se rychle zhoršila viditelnost a stav vozovky. Podle vyšetřovatelů si pár pronajal skútr Honda PCX, aby ten den navštívil národní park. Zpáteční cesta však skončila katastrofou. Náraz zničil velkou část motocyklu, jehož části se rozptýlily po vozovce. Pick-up při srážce utrpěl vážné poškození přední části.

Když na místo nehody dorazili záchranáři, Češka už byla mrtvá. Ira našli vedle vraku v kritickém stavu. Převezli ho do nemocnice, kde ale později na následky vážných zranění také zemřel. Max v roce 2023 vyhrál irskou cenu Mladý filmař roku a studoval druhý ročník institutu umění ve městě Dún Laoghaire, uvedl server RTE

O Doj Intchanonu se někdy mluví jako o Střeše Thajska. Měří 2565 metrů nad mořem. Tamní národní park každoročně přitahuje velké množství domácích i zahraničních turistů, které láká chladné klima, mlžné lesy, vodopády a dvě pagody.

Řidička na skútru srazila ženu s dítětem. | Policie ČR

Uživatel_6319426 ( 18. května 2026 06:11 )

To zas bude sbírka jako kráva...

Herr Najz ( 17. května 2026 21:01 )

😁 👍

cesky obcan ( 17. května 2026 20:06 )

Jenomže tahle generace potřebuje zážitky. 😕

Kapsa Kapsik ( 17. května 2026 20:02 )

Jezdi se vlevo, citil jsem se lip na motorce...

Helena K ( 17. května 2026 19:45 )

A stačí tak málo... si půjčit auto, nikoliv motorku!!!! Drahé to tam není...

