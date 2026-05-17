V Itálii najel muž autem do lidí: Několik zraněných včetně turistek z Německa a Polska
Poklidné odpoledne v italské Modeně se v sobotu zvrtlo v noční můru. Řidič tam podle svědků náhle sešlápl plyn a vjel autem přímo do skupiny lidí na chodníku. Zranil sedm osob, dvě z nich vážně. Po děsivém nárazu se pokusil utéct. Vyděšení svědci se ho snažili pronásledovat ulicemi města.
Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně, kde v sobotu najel muž autem do lidí, jsou i dva cizinci - německá a polská turistka, informovala dnes agentura APA s odvoláním na tamního starostu. Pravděpodobný pachatel, k jehož dopadení po činu pomohli kolemjdoucí, byl obviněn z pokusu o zabití, píší místní média. Podle nich se v minulosti léčil s psychickými problémy.
„Dva z vážně zraněných jsou cizinci - turisté z Německa a Polska,“ řekl médiím starosta Modeny Massimo Mezzetti.
V sobotu odpoledne v centru Modeny najel Ital (31) marockého původu autem vysokou rychlostí do skupiny lidí na chodníku a srazil též cyklistu. Poté z auta vystoupil s nožem v ruce, jak uvedlo několik svědků. Čin zachytily také kamery. Muž se pokusil utéct, ale několik kolemjdoucích ho pronásledovalo a díky nim ho pak zatkla policie.
„Projevili velkou odvahu,“ řekl starosta Mezzetti. Zdůraznil, že ze čtyř lidí, kteří pachatele pronásledovali, byli dva Egypťané. Další lidé, rovněž cizího původu, přišli na pomoc, dodal starosta s odkazem na některé xenofobní příspěvky na sociálních sítích.
Zraněno bylo celkem osm lidí, z toho čtyři vážně. Podle agentury Adnkronos je jedna žena v ohrožení života. Zranění jsou hospitalizováni v Modeně a v Bologni, obě nemocnice by měl dnes navštívit italský prezident Sergio Mattarella.
Italská premiérka Giorgia Meloniová zrušila dnešní návštěvu Kypru a s prezidentem Mattarellou pojede také do Modeny, uvedl dnes úřad vlády.
Podle místních médií pachatel činu v Modeně v minulosti podstoupil psychiatrickou léčbu, vystudoval ekonomii a momentálně je nezaměstnaný. Nemá záznam v trestním rejstříku a po činu měl negativní test na alkohol i drogy. Jeden ze svědků v sobotu popsal, že když ho lidé dopadli, „něco si mumlal a nebylo to italsky“.
