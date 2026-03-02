Tragická nehoda ochromila dopravu: Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zemřeli
Tragická srážka osobního auta s motocyklem na Zlínsku si v pondělí odpoledne vyžádala dva lidské životy. Řidič i jeho spolujezdkyně zemřeli navzdory okamžité pomoci záchranářů. Klíčová tepna regionu byla na dlouhé hodiny ochromena a okolnosti neštěstí nyní vyšetřují kriminalisté
Při srážce s osobním autem zahynuli dnes odpoledne na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně. V tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena, policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu. Nyní už je úsek opět průjezdný.
Tragické následky
Vážná nehoda se na hlavním silničním tahu ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku stala po 15:00. „V uvedeném úseku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem, na kterém jel řidič se spolujezdkyní. I přes veškerou snahu záchranářů se jim bohužel nepodařilo pomoci a oba na místě podlehli svým zraněním,“ uvedla mluvčí.
Dechová zkouška na alkohol u řidiče osobního auta byla podle ní negativní. „Okolnostmi této tragické události se zabývají zlínští kriminalisté,“ doplnila Trnková.
Policie odkláněla dopravu
Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí na Vsetínsku a Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskem. Po dobu její uzavírky policisté odkláněli dopravu přes Lačnov na Vsetínsku a dále do Valašských Klobouk na Zlínsku.
Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně jsou podle dostupných informací šestou a sedmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
