Česká retro pochoutka pobouřila zákazníky: Chutnala jako plast?!

Tyto výrobky nechal Blesk otestovat v laboratoři. Jaký je výsledek?  (Autor: Dan Černovský)
2. března 2026
15:30

Termix už desítky let patří k neodmyslitelným českým pochoutkám. Chuť dezertu vyvolala v poslední době na sociálních sítích bouřlivou debatu. Podle některých měl termix plastovou chuť. Podle výrobce nedošlo k žádné změně v receptuře. Podle všeho šlo zřejmě o chybu.

Termix už dnes patří mezi naprostou klasiku. Možná i právě proto některé před několika týdny překvapila zvláštní konzistence. „Termix smrdí nepopsatelnou látkou, hrůza jako plast. Druhý už byl výrazněji lepší, ale taky ta pachuť tam byla,“ napsala na sociálních sítích jedna ze zákaznic. „Taky jsem to řešila minulý týden. Občas je dětem koupím, bývají dobré, ale várka z minulého týdne je otřesná, smradlavá, nechutná,“ napsala další. Někteří poukázali na možnost, zda výrobce nezměnil recepturu. To ovšem výrobce popírá. 

Podle vyjádření mluvčí mlékárny Petry Farkasové zřemě došlo k nechtěné biochemické reakci. Problém přitom nastal jen u jedné šarže, konkrétně šlo o Termix s příchutí kakao 90 g s datem minimální trvanlivosti 20. 2. 2026. Produkt mohli zákazníci vrátit i bez účtenky. 

Dušan Trnka ( 2. března 2026 15:57 )

Česká a za české peníze ? Snáď československá ! A ona tak aj v minulosti chutila ... 😀 Ja som nikdy plast nejedol a tak neviem presne ako plast chutí, ale českí turisti v rámci úspory boli schopní zjesť hocičo na dovolenke pred rokom 1989 ...

