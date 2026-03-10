Člověk se může snadno dostat do situace, která se může zdát bezvýchodná. Někteří se podobné šlamastyky rozhodli řešit velmi drasticky, předstíráním vlastní smrti! O podobný kousek se jednou pokusil například i autor Dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek. Lež má však téměř vždy krátké nohy.
Obskurní případy předstírané smrti: Autor Švejka utíkal z manželství, podvodník dlužil miliardy
1.Nicholas Rossi
Nicholas Alahverdian alias Nicholas Rossi (36) z USA už v dětství projevoval násilnické sklony a byl diagnostikován s narcistní poruchou osobnosti. Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.
Poprvé byl odsouzen už v roce 2008 za sexuálního napadení 19leté dívky, za což byl později podle deníku Metro vyloučen z Harvardské univerzity. V roce 2017 však uprchl do Spojeného království, kde v násilnickém chování pokračoval dál. Brzy po příjezdu byl znovu obviněn, opět ze znásilnění a podvodů na ženách. Přesto se v únoru roku 2020 oženil.
O několik týdnů později obklopen těmi nejbližšími „naposledy” vydechl. „Nebojte se a běžte vstříc blaženosti slunce,” stačil prý ještě vyslovit. Údajně měl umřít na Non-Hodgkinův lymfom (NHL). Brzy poté se však odhalilo, že nic z toho není pravda.
Dopaden kvůli Covidu
V roce 2021 byl dopaden v nemocnici Queen Elizabeth University Hospital v Glasgow, kde se léčil z vážného případu onemocnění Covid-19.
Na soudní stání v minulosti dorazil dokonce na invalidním vozíku. „Protiřečil si například v tom, jak dlouho je na vozíku,“ popsal tehdy soudce Norman McFadyen. „Tvrdil, že nedokáže zvednout ruce nad hlavu a udržet je tam kvůli svalové atrofii, ale v průběhu slyšení je pak často zvedal a mával jimi, když chtěl upoutat pozornost soudu,“ doplnil soudce.
Rossiho v roce 2025 odsoudili za znásilnění dvou žen. Za oba činy dostal tresty odnětí svobody v rozmezí pěti let až doživotí.
2.John Darwin
Bývalý vězeňský bachař John Darwin v roce 2002 předstíral, že zahynul při nehodě v kanoi u pobřeží Severního moře. Důvodem bylo jeho zapletení do pojistného podvodu. Od pojišťovny se snažil získat v přepočtu více než 15 milionů korun. O smrti Darwina byli přesvědčeni i jeho dva synové.
O pět a půl let později byl však i s manželkou spatřen v Panamě. Anna přiznala barvu a řekla, že celou dobu věděla, že je manžel naživu. Zpočátku prý žil v místnosti skryté za šatníkem přímo v jejich domě a poté se přestěhoval za prací do Panamy.
Jakmile se objevil zpět ve Velké Británii, předstíral, že kompletně ztratil paměť. Nicméně ani to mu nepomohlo. Oba partneři byli odsouzení za podvod a od soudu vyfasovali šest a půl roku za mřížemi.
Darwin se po propuštění z vězení přestěhoval do Asie, kde se oženil s o více než 30 let mladší Filipínkou jménem Mercy. Na jaře roku 2022 se podle deníku The Mirror vydal v 71 letech bojovat na Ukrajinu proti Rusku.
3.Jesse Kipf
Jesse Kipf (39) z Kentucky by udělal téměř cokoliv proto, aby se vyhnul placení výživného. V roce 2023 dlužil své bývalé manželce v přepočtu zhruba 2,3 milionu korun. Peníze však neměl, a tak se zdánlivě bezvýchodnou situaci rozhodl řešit falešnou smrtí.
Dokázal se nabourat do havajského registru obyvatel. Jeho prostřednictvím pak nahlásil svou smrt. Díky tomu byl Kipf považován úřady za mrtvého. Vše se ale po několika měsících provalilo. Podle NBC News muž způsobil škody v přepočtu za více než 4,5 milionu korun.
Původně mu hrozil trest v délce až třiceti let. Díky přiznání a plné spolupráci však nakonec vyfasoval jen 81 měsíců, tedy necelých sedm let.
4.Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek patří mezi nejznámější české spisovatele. Jeho čtyřdílný román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války patří mezi nejznámější zástupce české literatury ve světě. Hlášky z knihy i samotné jméno hlavní postavy se navždy zapsaly do paměti Čechů.
Málokdo však ví o Haškových četných mystifikacích a tahanicích se zákonem. Poprvé skončil na krátkou dobu ve vězení v roce 1907, a to hned dvakrát. Nejprve za činnost v anarchistickém časopise Komuna a později za zneuctění vlajky. Ve stejném roce se také zamiloval do Jarmily Mayerové. Její rodiče však nepovažovali bohémského spisovatele za vhodného partnera a dceru si odvezli na venkov.
Hašek v následujících letech sekal latinu a sehnal si práci redaktora. V roce 1910 se mu rodinu podařilo přesvědčit a s Jarmilou se v květnu oženil. Po roce manželství však zřejmě nebyl příliš šťastný, protože se pokusil předstírat svou vlastní smrt. Pokus však nevyšel a skončil znovu v rukou policie. Podle jiných zdrojů šlo spíš o pokus o sebevraždu. Hašek po incidentu nakrátko skončil v psychiatrické léčebně.
5.Samuel Israel
Samuel Israel pracoval jako ředitel investiční společnosti Bayou Hedge Fund Group. Firmu založil v roce 1996. Během let však začal praktikovat takzvané Ponziho schéma, kdy výnosy starším investorům odcházejí z vkladů mladších investorů a ne ze skutečného zisku na akciích.
Za podvod ho soud v roce poslal na dvacet let za mříže. Investorům měl vrátit peníze v hodnotě přesahující v přepočtu šest miliard korun. Israel se však rozhodl, že do vězení nastoupit nechce. Nechal proto auto u horské silnice a na kapotu do prachu napsal slova: „Sebevražda je bezbolestná“. Policie jeho příběhu však ani na chvilku nevěřila.
Podvodníkovi se zřejmě tlak pátrání zamlouval ještě méně než vězení, protože se po měsíci sám vzdal policii. Po celou dobu se s přítelkyní schovával v obytném voze. K původnímu trestu dostal ještě dva roky. Přítelkyně za napomáhání útěku vyfasovala tříletou podmínku.
