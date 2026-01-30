Cizinec ubodal ženu šroubovákem: Byl démonický a nelidský, popisují blízcí

Britský soud poslal muže ze Súdánu na doživotí za mříže za brutální vraždu ženy šroubovákem.
Britský soud poslal muže ze Súdánu na doživotí za mříže za brutální vraždu ženy šroubovákem.
Deng Majek předloni ubodal pracovnici hotelu Rhiannon Whyteovou (†27).
Při brutálním útoku jí zasadil třiadvacet ran šroubovákem.
K usvědčení pomohly i záběry z bezpečnostních kamer.
Autor: ČTK - 
30. ledna 2026
15:30

Britský soud v pátek poslal na doživotí do vězení súdánského žadatele o azyl, který předloni zavraždil mladou ženu. Muž, který přišel do Británie necelé tři měsíce před vraždou, zasadil své oběti 23 ran šroubovákem. Soudce rozhodl, že odsouzenec může požádat o podmínečné propuštění nejdříve po 29 letech za mřížemi.

O rozsudku informovala stanice BBC. Súdánec Deng Majek se v říjnu 2024 na nádraží ve městě Walsall v hrabství West Midlands vrhl na 27letou Rhiannon Whyteovou a začal ji bodat šroubovákem. Jeho oběť zemřela o tři dny později v nemocnici se zraněními hlavy, hrudníku a ruky.

Žena pracovala v hotelu, kde byl žadatel o azyl ubytován, žádný konkrétní motiv jeho činu se však vyšetřovatelům nepodařilo zjistit. Důkazy podle soudu byly nezvratné - vedle pouličních kamer, které útočníka zachytily, jak ženu krátce před činem pronásleduje, proti němu svědčily i vzorky DNA.

Soudce Michael Soole v pátek konstatoval, že Majekův čin byl promyšlený a že neexistují žádné polehčující okolnosti. Muž soudu tvrdil, že je mu 19 let a že v době činu byl ještě nezletilý, což by mělo vliv na výši trestu. Soudce však dospěl k závěru, že Súdánci je mezi 25 a 28 lety, a vyměřil mu proto trest odpovídající dospělé osobě.

„Ačkoli nic nevrátí Rhiannon zpět, doufám, že toto odsouzení přinese její rodině a přátelům alespoň nějaký pocit spravedlnosti,“ uvedla prokurátorka Carla Harrisová. Blízcí oběti popisovali Majeka u soudu jako „démonického a nelidského“. Po vynesení rozsudku její matka začala plakat, napsala BBC.

Majek dříve neúspěšně žádal o azyl v Německu a do Británie připlul na člunu přes Lamanšský průliv. Několik zločinů spáchaných migranty v minulosti v Británii přiživilo debatu o nutnosti regulovat nelegální migraci. Toto téma zásadně přispělo k růstu preferencí protiimigrační strany Reform UK, která je v současnosti podle voličských průzkumů výrazně nejsilnější politickou formací v zemi.

Video  Bývalý kriminalista o vraždě kontroverzního podnikatele: Jak byl zastřelen František Mrázek? Tohle je sporné.  - Bára Holá
Video se připravuje ...

Britský soud poslal muže ze Súdánu na doživotí za mříže za brutální vraždu ženy šroubovákem.
Britský soud poslal muže ze Súdánu na doživotí za mříže za brutální vraždu ženy šroubovákem.
Deng Majek předloni ubodal pracovnici hotelu Rhiannon Whyteovou (†27).
Při brutálním útoku jí zasadil třiadvacet ran šroubovákem.
K usvědčení pomohly i záběry z bezpečnostních kamer.

Témata:
velká britániesmrtdeng majekRhiannon WhyteŠroubovákvraždadoživotíWest MidlandsSpojené královstvíoběťReform UKMichael SooleWalsall
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud