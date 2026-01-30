Cizinec ubodal ženu šroubovákem: Byl démonický a nelidský, popisují blízcí
Britský soud v pátek poslal na doživotí do vězení súdánského žadatele o azyl, který předloni zavraždil mladou ženu. Muž, který přišel do Británie necelé tři měsíce před vraždou, zasadil své oběti 23 ran šroubovákem. Soudce rozhodl, že odsouzenec může požádat o podmínečné propuštění nejdříve po 29 letech za mřížemi.
O rozsudku informovala stanice BBC. Súdánec Deng Majek se v říjnu 2024 na nádraží ve městě Walsall v hrabství West Midlands vrhl na 27letou Rhiannon Whyteovou a začal ji bodat šroubovákem. Jeho oběť zemřela o tři dny později v nemocnici se zraněními hlavy, hrudníku a ruky.
Žena pracovala v hotelu, kde byl žadatel o azyl ubytován, žádný konkrétní motiv jeho činu se však vyšetřovatelům nepodařilo zjistit. Důkazy podle soudu byly nezvratné - vedle pouličních kamer, které útočníka zachytily, jak ženu krátce před činem pronásleduje, proti němu svědčily i vzorky DNA.
Soudce Michael Soole v pátek konstatoval, že Majekův čin byl promyšlený a že neexistují žádné polehčující okolnosti. Muž soudu tvrdil, že je mu 19 let a že v době činu byl ještě nezletilý, což by mělo vliv na výši trestu. Soudce však dospěl k závěru, že Súdánci je mezi 25 a 28 lety, a vyměřil mu proto trest odpovídající dospělé osobě.
„Ačkoli nic nevrátí Rhiannon zpět, doufám, že toto odsouzení přinese její rodině a přátelům alespoň nějaký pocit spravedlnosti,“ uvedla prokurátorka Carla Harrisová. Blízcí oběti popisovali Majeka u soudu jako „démonického a nelidského“. Po vynesení rozsudku její matka začala plakat, napsala BBC.
Majek dříve neúspěšně žádal o azyl v Německu a do Británie připlul na člunu přes Lamanšský průliv. Několik zločinů spáchaných migranty v minulosti v Británii přiživilo debatu o nutnosti regulovat nelegální migraci. Toto téma zásadně přispělo k růstu preferencí protiimigrační strany Reform UK, která je v současnosti podle voličských průzkumů výrazně nejsilnější politickou formací v zemi.
