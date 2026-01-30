Šílenost na Prostějovsku: Muž zavraždil partnerku šavlí!
Sedmapadesátiletý muž podle kriminalistů zavraždil v Čelčicích na Prostějovsku svou družku, napadl ji dekorační šavlí zavěšenou na zdi. Byl obviněn z vraždy, hrozí mu až 18 let vězení, informoval o tom policejní mluvčí Libor Hejtman. Tragédie se stala ve středu večer po partnerské hádce. Muž se k činu následně přiznal, šlo zřejmě o zkratkovité jednání.
Incident se odehrál ve středu večer, policisté byli na místo nejprve přivoláni kvůli vážnému poranění ženy. Její partner okolnosti zranění nejprve zapíral. „V domě se nacházel sedmapadesátiletý partner zraněné ženy, který policejní hlídce sdělil, že přítelkyně pila alkohol, a tak se k ní přidal. Při tom se pohádali. Partnerka měla vzít zavěšenou dekorační šavli a tou se zranit,“ uvedl policejní mluvčí.
Policisté jeho verzi neuvěřili, případ si proto převzali krajští kriminalisté. Mezitím se přivolaní zdravotníci snažili ženu zachránit, ale i přes okamžitě poskytnutou pomoc na místě zemřela. „Muž se nakonec k bodnutí partnerky přiznal a byl zadržen. Za motivem činu zřejmě stály opakující se hádky pod vlivem alkoholu. Útočník svého činu litoval a nedokázal si vysvětlit své zkratkovité jednání, které vedlo k tragédii,“ doplnil Hejtman.
Obviněný muž byl v minulosti třikrát odsouzen, převážně pro majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté dnes krajskému státnímu zástupci navrhnou, aby byl muž umístěn do vazby.
V Olomouckém kraji jde letos o druhou vraždu, první se stala 1. ledna na Šumpersku, kde dvaačtyřicetiletá žena podle policistů zabila nožem svého přítele, motivem byly rovněž partnerské neshody. Tragédie se stala v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku, svou roli hrál také alkohol.
