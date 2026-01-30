Hrůza ve Vranově: „Volala o pomoc.“ Sousedé popsali poslední minuty zavražděné rodiny
Vranov nad Topľou se stále vzpamatovává z trojnásobné vraždy, při níž měl muž zabít své rodiče a sestru. Vyšetřování pokračuje a na povrch se dostávají nová svědectví lidí z domu. Popisují křik, bouchání a marné prosby o pomoc, jež se ozývaly z bytu ještě před zásahem policie.
Ve středu 28. ledna odpoledne našli policisté v bytě na sídlišti Okulka tři mrtvé členy jedné rodiny – matku Helenu (†61), otce Matúše (†65) a dceru Silvii (†42). Na místě zadrželi jejich syna Matúše (36), kterého museli zpacifikovat taserem. Případ kriminalisté vyšetřují jako obzvlášť závažný zločin vraždy.
Zoufalý křik slyšel celý dům
Sousedé nyní popisují, co se odehrávalo za zavřenými dveřmi bytu těsně před zásahem. Z bytu ozýval hlasitý mužský křik a následně nářek ženy volající o pomoc. Když hluk neustával, lidé z nižších pater vyšli na chodbu a rozhodli se přivolat policii. „Slyšeli jsme, jak křičí: Pomozte! Bylo to strašné, běhal mi mráz po zádech,“ popsal jeden ze svědků slovenským médiím.
Podle dosavadních zjištění policie útoku jako první čelil otec rodiny. Následně měl agresor napadnout svou sestru. Zoufalý křik, jejž sousedé slyšeli, patřil matce, která se do bytu vrátila až ve chvíli, kdy další dva členové rodiny už nežili.
Policisté se po příjezdu do bytu nedokázali dostat, dveře museli násilím otevřít hasiči. To, co následovalo, prý patří k nejhorším scénám, jaké kdy viděli.
Každý v jiné místnosti
Vyšetřovatelé potvrdili, že těla obětí se nacházela v různých částech bytu. Matka ležela v předsíni, otec v obývacím pokoji a dcera v kuchyni. Všichni měli bodná zranění. Přivolaný lékař už jen konstatoval smrt.
Zadržený muž policistům tvrdil, že před činem pil alkohol. Dechová zkouška i testy na drogy však vyšly negativně. Podle svědků z okolí měl dlouhodobé psychické potíže a v minulosti se léčil. V domě ho lidé popisují jako tichého a nenápadného, rodinu přitom považovali za slušnou a bezproblémovou.
Krev, úklid a pietní místo
Den po vraždách se před vchodem objevilo pietní místo se svíčkami a květinami. Z bytu byly vynášeny zakrvácené věci a dočasně se řešila i záchrana několika koček, o něž se rodina starala. Město nabídlo obyvatelům domu psychologickou pomoc a přislíbilo podíl na organizaci posledního rozloučení.
Vyšetřování pokračuje
Kriminalisté dál zjišťují motiv činu a čekají na výsledky znaleckých posudků, zejména z oboru psychiatrie. Zadržený muž zůstává v policejní cele, obvinění zatím nepadlo.
