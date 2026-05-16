Hororový vzlet v Chorvatsku: Letadlo vyjelo mimo ranvej!

Airbus A220-300 (ilustrační foto)
Autor: ČTK - 
16. května 2026
20:29

Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo ranvej letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů, informuje web Dalmacijadanas.hr. Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem.

Letadlo mělo vzlétnout, ale z neznámého důvodu skončilo na travnaté ploše mimo ranvej. Než začalo brzdit, mělo rychlost přes 240 km/h, ukázala podle agentury AFP data z webových stránek FlightRadar.

„Všichni cestující a členové posádky jsou v bezpečí, nikdo nebyl zraněn,“ uvedla letecká společnost. Dodala, že v letadle bylo pět členů posádky. Cestující podle ní vystoupili z letadla a museli se vrátit do letištního terminálu.

„Podle prvních zpráv posádka zastavila letadlo v souladu s předepsanými bezpečnostními postupy,“ uvedla letecká společnost. Další podrobnosti chce zveřejnit po technické kontrole.

Národní agentura pro vyšetřování dopravních nehod uvedla, že šlo o vážnou nehodu a oznámila, že zahájila vyšetřování. „Když byl vzlet přerušen brzděním, kolo podvozku letadla opustilo ranvej a dopadlo na přilehlý travnatý pás,“ uvedla agentura. Dodala, že letadlo utrpělo „menší materiální škody“.

