Pád letadla do obytné zóny v Německu: Dva mrtví
Při pádu malého letounu do obytné zóny v obci Limburgerhof jižně od Mannheimu a Ludwigshafenu na jihozápadě Německa přišli o život dva lidé. Informovala o tom dnes policie, podrobnosti k totožnosti obětí nesdělila. Příčinu nehody vyšetřují kriminalisté, uvedla agentura DPA.
Policie uvedla, že zatím nemá žádné informace o případných zraněných. Malé letadlo se zřítilo kolem 11:30 na pozemek na okraji obce. „V širším okolí místa zřícení je roztroušeno mnoho trosek,“ napsala policie ve svém prohlášení.
Okolí bylo pro veřejnost uzavřeno. Pro místní obyvatele úřady zřídily krizové centrum. K místu byl vyslán i policejní vrtulník, aby pořídil letecké snímky.
Limburgerhof je obec ve spolkové zemi Porýní-Falc se zhruba 11.600 obyvateli. V lokalitě má své agrární centrum chemický koncern BASF.
