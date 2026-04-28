V akci tisíce policistů! Zásah proti Hells Angels

Stovky motorkářků z Hells Angels doprovodily svého kolegu na poslední cestu.
28. dubna 2026
Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podniká razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech je nasazeno na 1200 policistů. Zemské ministerstvo vnitra podle agentury DPA uvedlo, že je to jeden z největších zátahů proti kriminalitě v motorkářských kruzích v historii této spolkové země. Vyšetřování je zaměřeno mimo jiné na podezření z členství ve zločinecké organizaci a vytváření takových sdružení.

Policie nad ránem vtrhla do více než 50 nemovitostí, které nyní prohledává. Nasazeny jsou i speciální jednotky. Operaci vede düsseldorfská policie a zvláštní státní zastupitelství zemského střediska pro stíhání organizovaného zločinu.

Zátah se soustředí na domácnosti motorkářů, jejich obchodní prostory či klubovny. Policie podle DPA hledá důkazy a zajišťuje majetek. Úřady už dříve podnikaly proti motorkářům razie, při kterých zabavovaly motocykly nebo hotovost.

Hells Angels jsou největším motocyklovým klubem v Severním Porýní-Vestfálsku a některé jeho pobočky již dříve tato spolková země zakázala. Například v roce 2017 tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul zakázal a rozpustil motorkářský klub Hells Angels MC Concrete City, což následně potvrdil i vrchní správní soud.

DPA s odvoláním na deník Neue Westfälische poznamenala, že Hells Angels mají v Severním Porýní-Vestfálsku 29 poboček, takzvaných chapters, a 469 členů, konkurenční spolek Freeway Riders pak má 37 poboček a 403 členů.

policiezásahHELLS ANGELSNěmecko

