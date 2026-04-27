Chvíle hrůzy na pouti: Atrakci prasklo lano! Zranění a křik
Noční můra každého fanouška adrenalinových atrakcí se pro dva mladé návštěvníky stala krutou realitou. Ti si chtěli užít populární katapult a nic netušíc nastoupili do obří koule. Adrenalinové dobrodružství se ale rychle změnilo v tragédii. Zatímco se točili ve vzduchu, jedno z lan náhle prasklo.
Jarní festival ve španělské Seville se během pár vteřin změnil v děsivou scénu plnou křiku a paniky. Na oblíbené adrenalinové atrakci Steel Max, která vystřeluje návštěvníky desítky metrů do vzduchu, náhle prasklo jedno z nosných lan.
Nosné lano se přetrhlo
V kabině v tu chvíli seděli dva mladí lidé, informuje deník Bild. Ti byli vystřeleni do výšky a následně se v plné rychlosti vraceli zpět dolů. Právě v tom okamžiku došlo ke ztělesnění noční můry všech milovníků adrenalinu. Jedno z lan se přetrhlo a kabina se začala nekontrolovatelně kývat. Vzápětí narazila přímo do nosného sloupu atrakce.
Podle svědků se ozvaly výkřiky a lidé na zemi sledovali, jak se kovová konstrukce vymkla kontrole. Kabina zůstala po nárazu viset ve vzduchu. Záchranáři okamžitě spěchali na místo tragédie a uvízlé lidi vyprostili. Dvojce byla po incidentu zraněná a další dvě osoby utrpěly poranění kvůli padajícím částem konstrukce.
Extrémní atrakce
Záchranné složky celý prostor uzavřely a okamžitě začaly vyšetřovat, proč k selhání došlo. Atrakce Steel Max patří mezi nejextrémnější na pouti a je pro opravdové adrenalinové fajnšmekry. Mřížovanou kabinu vystřeluje do výšky přes 90 metrů rychlostí přes 160 km/h a návštěvníkům při jízdě působí na tělo síla pětinásobku jeho vlastní hmotnosti.
