Mámu v Beskydech roztrhal medvěd: Strašlivý křik z lesa
Polskými Beskydy otřásla smrt Edyty, na kterou v lese zaútočila medvědice. Žena šla se synem hledat paroží. Když se rozdělili, došlo ke střetu se šelmou. Syn Dawid slyšel její poslední chvíle v telefonu – křik i děsivé zvuky útoku. Když ji po chvíli našel, byla už mrtvá a měla těžká poranění především v oblasti hlavy.
K tragédii došlo ve čtvrtek 23. dubna v oblasti Płonná na jihovýchodě Polska. Edyta (†58) vyrazila do lesa se synem. Hledali shozy jeleních parohů, jako už mnohokrát. Během dopoledne se rozdělili. Ženu zaujalo mládě jelena a vydala se za ním hlouběji do lesa. Krátce poté zavolala synovi. „Najednou se ozval strašný křik: ‚Dawide, medvěd, Dawide!‘ A pak už jen křik a řev medvěda. Za chvíli bylo ticho,“ popsal polským médiím bratr oběti, co syn slyšel.
Syn našel matku mrtvou
Dawid okamžitě vyrazil na místo. Les byl hustý a nepřehledný, orientace složitá. Volal na matku a snažil se ji najít co nejrychleji. Když ji objevil, byla už mrtvá. Podle informací z místa utrpěla velmi vážná poranění, především v oblasti hlavy. Medvědice se po útoku pokusila tělo odtáhnout hlouběji do porostu, přibíhající syn ji však vyplašil.
Les znala celý život
Edyta byla v regionu známá. Do lesa chodila pravidelně, sbírala houby, lesní plody i paroží. Pohyb mezi šelmami pro ni nebyl ničím neobvyklým. „Sestra mi o těch setkáních říkala, ale nebylo to nic zvláštního. Všichni tady medvědy potkáváme,“ uvedl příbuzný.
Zásah v obtížném terénu
Osudný útok měla na svědomí samice se třemi loňskými mláďaty. Policie dostala oznámení krátce před půl jedenáctou dopoledne. Na místo vyrazily hlídky i další složky, terén ale zásah komplikoval. Kvůli bezpečnosti zasahujících byli přítomni i ozbrojení policisté.
Bolest, vztek i bezmoc
Rodina se s tragédií jen těžko vyrovnává. Vedle smutku zaznívá i silné rozhořčení nad situací v regionu. „Jsem v šoku, ale nenechám to být. Miluji přírodu a chodím do lesa, ale není normální, aby medvědi zabíjeli lidi. Někdo by se měl konečně podívat, co se tady děje,“ míní bratr.
Místní samosprávy dlouhodobě upozorňují na rostoucí počet medvědů. „Cítíme se bezmocní. Medvědů je hodně a rychle se množí, samice má klidně tři i čtyři mláďata. Dříve bývalo jen jedno,“ uvedl starosta Bukowska Marek Bańkowski. Podle něj obce nemají nástroje, jak zajistit bezpečnost, a doufá, že se polská vláda na problematiku zaměří, aby se podobným tragédiím dalo předejít.
Jestliže to byla Polka a medvěd cítil sádlo musela to být Eva Farná.