Další útok krvelačné šelmy: Medvěd zabil mámu!
V horách na jihovýchodě Polska ve čtvrtek medvědice smrtelně zranila 58letou ženu, informují polská média. V lese byla se synem, zřejmě hledala shozené parohy jelenů.
Neštěstí se stalo ve čtvrtek dopoledne u obce Plonna nedaleko hranic se Slovenskem v těžko dostupném terénu mimo dosah signálu mobilních telefonů. Na místo vyjeli zdravotníci, hasiči i horská služba. Záchranáři museli využít speciální techniku, na místo ke zraněné dojeli na čtyřkolce. Její zranění byla ale tak vážná, že vzdali snahy o její záchranu.
Na ženu zaútočila medvědice, která lesem procházela se svými třemi mláďaty narozenými v loňském roce.
V Polsku žije 100 až 200 medvědů, většina z nich právě v regionu, kde se stal nynější útok. Na Slovensku jich je podle dřívější studie českých odborníků více než 1000. V posledních letech bylo hlášeno vícero útoků této šelmy na člověka, a to včetně těch se smrtelnými následky.
Lidí je jak s....k, ale zvířat už moc není a některé druhy už jsme vyhubili..