Další útok krvelačné šelmy: Medvěd zabil mámu!

Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
23. dubna 2026
15:35

V horách na jihovýchodě Polska ve čtvrtek medvědice smrtelně zranila 58letou ženu, informují polská média. V lese byla se synem, zřejmě hledala shozené parohy jelenů.

Neštěstí se stalo ve čtvrtek dopoledne u obce Plonna nedaleko hranic se Slovenskem v těžko dostupném terénu mimo dosah signálu mobilních telefonů. Na místo vyjeli zdravotníci, hasiči i horská služba. Záchranáři museli využít speciální techniku, na místo ke zraněné dojeli na čtyřkolce. Její zranění byla ale tak vážná, že vzdali snahy o její záchranu.

Na ženu zaútočila medvědice, která lesem procházela se svými třemi mláďaty narozenými v loňském roce.

V Polsku žije 100 až 200 medvědů, většina z nich právě v regionu, kde se stal nynější útok. Na Slovensku jich je podle dřívější studie českých odborníků více než 1000. V posledních letech bylo hlášeno vícero útoků této šelmy na člověka, a to včetně těch se smrtelnými následky.

Uživatel_6254120 ( 24. dubna 2026 01:20 )

Lidí je jak s....k, ale zvířat už moc není a některé druhy už jsme vyhubili..

nika f ( 23. dubna 2026 23:24 )

👍

Uživatel_5288404 ( 23. dubna 2026 20:47 )

presne

nika f ( 23. dubna 2026 20:46 )

Proč tam lezli, když věděli, že tam jsou medvědi...

Pan Troglodytes ( 23. dubna 2026 19:47 )

👍

