Opilí „kaskadéři“ se proháněli na střeše auta: Nahrála je bezpečnostní kamera

Čtyři opilí muži se vozili na střeše auta ve slovenské obci Lučenec
Autor: Nicole Kučerová - 
23. dubna 2026
10:27

Čtyři opilí muži na Slovensku extrémně hazardovali se svými životy. Pod vlivem alkoholu se proháněli nočními ulicemi obce Lučenec na střeše auta. Střídali se v řízení i kaskadérském výstupu na vozidle. Jejich nerozvážné konání zaznamenala kamera. Po chvíli nebezpečné zábavy na místo dorazila policie.

Čtyři opilí „kaskadéři“ riskovali své životy při nesmyslné noční zábavě odehrávající se v pátek 17. dubna večer. Ve slovenské obci Lučenec se proháněli nočním městem na střeše auta! Pod vlivem alkoholu se střídali v řízení s tím, že jeden z mužů vždy vylezl na vršek vozidla, kde si lehl, ostatní ho natáčeli na mobilní telefony. Neodpovědnou a nebezpečnou jízdu zaznamenala bezpečnostní kamera. Z videa je patrné, že po chvíli zábavy dorazila na místo policejní hlídka.

Video  Mladíci ze Slovenska se opilí vozili na střeše auta  - Polícia SR
Trojice mužů ve věku 29, 22 a 18 let nadýchala přes jedno promile alkoholu. „Svým konáním vážně ohrozili nejen sebe, ale i ostatní účastníky silniční dopravy. To, co jim připadalo jako skvělá zábava, je však vyjde draho. (…) Budou obvinění z ohrožování pod vlivem návykových látek,“ uvedla policie. Incident i s nahrávkou zveřejnila 22. dubna s prosbou, aby byli všichni řidiči silniční dopravy zodpovědní a ohleduplní vůči okolí.

stefan hula ( 23. dubna 2026 11:20 )

v takové paštice soused vozí dříví z lesa

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země