Opilí „kaskadéři“ se proháněli na střeše auta: Nahrála je bezpečnostní kamera
Čtyři opilí muži na Slovensku extrémně hazardovali se svými životy. Pod vlivem alkoholu se proháněli nočními ulicemi obce Lučenec na střeše auta. Střídali se v řízení i kaskadérském výstupu na vozidle. Jejich nerozvážné konání zaznamenala kamera. Po chvíli nebezpečné zábavy na místo dorazila policie.
Čtyři opilí „kaskadéři“ riskovali své životy při nesmyslné noční zábavě odehrávající se v pátek 17. dubna večer. Ve slovenské obci Lučenec se proháněli nočním městem na střeše auta! Pod vlivem alkoholu se střídali v řízení s tím, že jeden z mužů vždy vylezl na vršek vozidla, kde si lehl, ostatní ho natáčeli na mobilní telefony. Neodpovědnou a nebezpečnou jízdu zaznamenala bezpečnostní kamera. Z videa je patrné, že po chvíli zábavy dorazila na místo policejní hlídka.
Trojice mužů ve věku 29, 22 a 18 let nadýchala přes jedno promile alkoholu. „Svým konáním vážně ohrozili nejen sebe, ale i ostatní účastníky silniční dopravy. To, co jim připadalo jako skvělá zábava, je však vyjde draho. (…) Budou obvinění z ohrožování pod vlivem návykových látek,“ uvedla policie. Incident i s nahrávkou zveřejnila 22. dubna s prosbou, aby byli všichni řidiči silniční dopravy zodpovědní a ohleduplní vůči okolí.
v takové paštice soused vozí dříví z lesa