Bezpečnostní kamera kouká chlapům na...? Vedení nádraží v Košicích její umístění hájí

Košičany pobouřila kamera umístěná na pánských záchodech místního nádraží.
 (Autor: Mesto Košice na Facebooku)
Autor: chal - 
16. února 2026
10:08

Obyvatele Košic a cestující využívající pánské toalety tamního vlakového nádraží pobouřila bezpečnostní kamera umístěná přímo nad pisoáry. Jak se ale ukázalo, návštěvníci záchoda se nemusí bát, že vyletí příslovečný ptáček

Ne úplně příjemně se mohou cítit lidé, kteří potřebují využít služeb pánských toalet na nádraží v Košicích. V rohu nad pisoáry je totiž umístěná bezpečnostní kamera.

Na přítomnost zařízení, které by na záchodech málokdo čekal, upozornil jeden z cestujících na facebookové stránce Město Košice na Facebooku. Pod fotografií se začaly hromadit rozhořčené reakce místních, někteří lidé ale chápou umístění kamery jako účinné prevence proti vandalismu.

Tak situaci vysvětlují i zástupci drah, podle kterých jde o maketu a nikdo se tedy nemusí bát, že by snad pracovníci ostrahy zkoumali močící pány. „V daných prostorech není a nikdy nebylo provozováno kamerové zařízení schopné pořizovat obrazový nebo zvukový záznam. Umístěný prvek má výlučně charakter vizuálně-preventivní," vysvětlil provozovatel stanice pro deník Nový Čas. Domělá přítomnost kamery podle něj pomáhá předcházet protiprávnímu jednání a demolování vybavení.

Témata:
FacebookKošicetoaletapisoárNový Časbezpečnostní kamera
