Akční honička nočním Hradcem Králové: Policie musela tasit zbraň

Autor: Nicole Kučerová - 
22. dubna 2026
15:14

V Hradci Králové policie při honičce naháněla opilého řidiče, který brázdil noční ulice a ohrožoval sebe i okolí. Nedařilo se ho zastavit, a tak policie musela použít zbraň! Nakonec zabral pit manévr, kterým ho hlídka vytlačila ze silnice. Celou akci zaznamenala bezpečnostní kamera z auta, i z pohledu policisty.

Policie v uplynulých dnech zasahovala v Hradci Králové. Opilý řidič (38) jel hlava nehlava nočními ulicemi, jako by byl postavou v akčním filmu. Neohleduplnou jízdou ohrožoval sebe i okolí. Když ho začal následovat policejní vůz, ještě šlápl na plyn. Řítil se přes křižovatky na červenou a dosahoval rychlosti až 160 km/h!

Za městem se řidič rozhodl změnit terén a vozidlo stočil do pole, kde se stále snažil pronásledovatele setřást. Policisté byli nuceni použít služební zbraň, kterou opilému řidiči prostřelili pneumatiky. Následně vozidlo zastavili za pomoci pit manévru, tedy kontrolovaným vytlačením ze směru jízdy. Akci včetně honičky, střelby a následného zatčení zachytila bezpečnostní kamera ve služebním vozidle i z pohledu policisty.

Video Akční nahánění opilého řidiče v ulicích Hradce Králové - Policie ČR
„Bezprostředně po zákroku byl 38letý muž omezen na osobní svobodě formou zajištění a vyzván k dechové zkoušce,“ uvedla poručice Martina Jandová. První měření ukázalo 1,77 promile, při druhém se hodnota zvýšila na 1,82 promile. Test na přítomnost jiných návykových látek vyšel negativně.

„Případ je kvalifikován jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ popsal poručice. Při zákroku naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

