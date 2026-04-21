Střelba v Šestajovicích: Zásahovka v akci kvůli drogám
V Šestajovicích ve Středočeském kraji v úterý večer zasahovala policie kvůli drogové trestné činnosti. Na místě operovala i zásahová jednotka. Akce si vyžádala jednu zraněnou osobu. Muž byl podle informací Blesku postřelen.
„Mohu potvrdit, že jsme dnes realizovali úkony trestního řízení na úseku drogové trestné činnosti v lokalitě ve Středočeském kraji. Na realizaci se podíleli policisté ze zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V tuto chvíli nelze k případu poskytnout žádné další informace,“ řekla Blesku mluvčí jihlavské policie Dana Čírtková.
Policisté chtěli s předchozím souhlasem státního zástupce zadržet podezřelého muže v místě jeho bydliště v Šestajovicích. „Muž na policisty zaútočil se zbraní. Policisté ze zásahové jednotky KŘP Jihočeského kraje použili donucovací prostředky - střelnou zbraň,“ uvedla policie na síti X. Muž při zákroku utrpěl zranění, policisté mu poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu.
„Operační středisko na místo poslalo posádku s lékařem, záchranářskou posádku a také vrtulník. Pacient měl poranění v oblasti břicha a byl celou dobu při vědomí. Po ošetření byl převezen sanitkou do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Podle informací Blesku byl muž ročníku 85.
„Útok muže na policisty bude řešit policie ve Středočeském kraji. Oprávněnost použití donucovacích prostředků prověří Generální inspekce bezpečnostních sborů, to je standardní,“ uvedla Čírtková. Drogový trestný čin bude podle Čírtkové vyšetřovat policie z Vysočiny. „Na základě operativních šetření kriminalisté na Vysočině zjistili, že činnost pachatelů ze Středočeského kraje souvisí s Vysočinou,“ vysvětlila Čírtková.
Trestných činů spojených s drogami Vyšetřovali loni policisté z Vysočiny 164, o 11 méně než v roce 2024. Objasněnost byla téměř 85 procent. Kvůli drogovým trestným činům bylo loni na Vysočině stíhaných 155 lidí.
