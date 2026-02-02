Otcovražda na Berounsku: Lidé postrádali souseda, našli jeho rozložené tělo!
Středočeští kriminalisté obvinili muže (27) z vraždy otce (†58). Jeho tělo ve značném stadiu rozkladu našli minulou středu v domě v Osově na Berounsku. Tentýž den údajného pachatele zadrželi, hrozí mu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
Místní souseda delší dobu neviděli a začali se o něj obávat. Policista z obce se proto ve svém volnu vydal k mužovu domu. „Spojil se se svými kolegy, s nimiž následně osmapadesátiletého muže v jeho domě nalezl. Bez známek života a ve značném stadiu rozkladu,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková
Na místo tak vyrazili kriminalisté a soudní lékař. Ten konstatoval, že muž zemřel násilnou smrtí. „Jaká byla příčina smrti a jak dlouho byl muž mrtvý, nebylo možné přímo na místě s ohledem na pokročilé stadium rozkladu těla zjistit. Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí. Kriminalisté ale ještě téhož dne zadrželi mužova syna a obvinili jej z vraždy.
V pátek na něj soudce uvalil vazbu, aby se nevyhýbal trestnímu stíhání a trestnou činnost neopakoval. Obviněnému hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest, tedy v rozmezí 20 až 30 let, nebo i doživotní vězení. „Krajští kriminalisté vyšetřují veškeré okolnosti události, zjišťují motiv činu a i nadále provádí procesní úkony trestního řízení,“ dodala mluvčí.
