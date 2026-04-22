Špatně zahnul, tak si přihnul? Řidič zaklíněného kamionu pil. Po 7 hodinách za volantem nadýchal ještě víc!

Zaklíněný kamion na Karlovarsku
Autor: Nicole Kučerová 
22. dubna 2026
09:25

Policie na Karlovarsku řešila tento týden nevídaný případ. Vyprošťovala kamion se dřívím, který se záhadně zaklínil napříč silnicí. Při testu na alkohol řidič nadýchal, vymluvil se ale, že pil až poté, co náklaďák zastavil. O neuvěřitelných sedm hodin později naměřil za volantem ještě více!

Mezi Radošovem a Velichovem na Karlovarsku policie v pondělí 20. dubna pomáhala vysvobodit zaklíněný kamion se dřívím. Řidič (60) se na vozovce nejspíše snažil otočit, když se dostal do prekérní situace. K žádné dopravní nehodě nedošlo.

Na začátku akce nadýchal 1,83 promile alkoholu a vymlouval se, že pil až po výstupu z náklaďáku. Operace trvala neuvěřitelných sedm hodin. Bylo potřeba nejdříve všechno dříví přeložit a následně vozidlo vyprostit. Vše vypadalo na dobré cestě, řidič opět nasedl do kabiny a vydal se na cestu.

Strážníkům se ale situace nezdála. „Vzhledem k tomu, že měl dopoledne pozitivní dechovou zkoušku, rozhodli se policisté řidiče předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat,“ uvedla policie. „Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile,“ dodala. Nepoučitelnému řidiči hlídka na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala mu další jízdu.

„Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uzavřel nadporučík Jan Bílek. 

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země