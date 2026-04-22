Špatně zahnul, tak si přihnul? Řidič zaklíněného kamionu pil. Po 7 hodinách za volantem nadýchal ještě víc!
Policie na Karlovarsku řešila tento týden nevídaný případ. Vyprošťovala kamion se dřívím, který se záhadně zaklínil napříč silnicí. Při testu na alkohol řidič nadýchal, vymluvil se ale, že pil až poté, co náklaďák zastavil. O neuvěřitelných sedm hodin později naměřil za volantem ještě více!
Mezi Radošovem a Velichovem na Karlovarsku policie v pondělí 20. dubna pomáhala vysvobodit zaklíněný kamion se dřívím. Řidič (60) se na vozovce nejspíše snažil otočit, když se dostal do prekérní situace. K žádné dopravní nehodě nedošlo.
Na začátku akce nadýchal 1,83 promile alkoholu a vymlouval se, že pil až po výstupu z náklaďáku. Operace trvala neuvěřitelných sedm hodin. Bylo potřeba nejdříve všechno dříví přeložit a následně vozidlo vyprostit. Vše vypadalo na dobré cestě, řidič opět nasedl do kabiny a vydal se na cestu.
Strážníkům se ale situace nezdála. „Vzhledem k tomu, že měl dopoledne pozitivní dechovou zkoušku, rozhodli se policisté řidiče předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat,“ uvedla policie. „Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile,“ dodala. Nepoučitelnému řidiči hlídka na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala mu další jízdu.
„Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uzavřel nadporučík Jan Bílek.
