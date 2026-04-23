Americká moderní historie má i temnou kapitolu v podobě sériových vrahů. Obzvlášť v minulém století byl ve většině států stále legální trest smrti a poprava tak potkala mnoho z největších zabijáků. Jejich poslední slova často odhalila jejich pravou povahu. Z některých jde dodnes mráz po zádech.
Detaily smrti nejznámějších sériových vrahů: Poslední slova před popravou
1.Westley Allan Dodd
Westley Allan Dodd se po celý život potýkal s velmi vážnou sexuální deviací. Během života byl několikrát odsouzen ze zneužívaní dětí a docházel na soudem nařízenou terapii. V roce 1989 mu však zneužívání přestalo stačit a zavraždil tři chlapce ve věku 10, 11 a 4 roky.
Soud ho uznal vinným a odsoudil k smrti. Dodd odmítl právo k odvolání a požádal o oběšení. K tomu došlo 5. ledna roku 1993 a byla to první poprava oběšením v USA za posledních 28 let. „Jednou se mě někdo zeptal, jestli existuje způsob, jak zastavit sexuálního devianta. Řekl jsem, že ne. Teď vidím, že jsem se spletl,“ pronesl jako poslední větu pod oprátkou.
2.Carl Panzram
Carl Pangram žil v Baltimoru ve druhé polovině dvacátých let. V roce 1928 ho policie zatkla za loupež a později s ním spojila i trojnásobnou vraždu, ke které došlo předchozí měsíc. Za své zločiny dostal doživotní trest.
Ve vězení se však doznal k dalším jednadvaceti vraždám mužů a chlapců. Policie dokázala potvrdit pět z nich, to však stačilo k překlasifikování trestu z doživotí na popravu. Někteří vyšetřovatelé měli podezření, že by mohl být zodpovědný za více než 100 vražd. Z posledních slov běhá mráz po zádech. „Tak dělejte, vy parchanti! Než si tady dopovídáte, mohl bych zabít 10 lidí,“ pronesl podle časopisu People.
3.Aileen Wuornosová
Aileen Wuornosová patří zřejmě mezi nejznámější sériové vražedkyně všech dob. V osmdesátých letech žila na Floridě a živila se jako prostitutka. Oběti si vybírala na dálnicích, šlo zpravidla o zákazníky. Do kriminálních sfér se však dostala už na škole. V době zadržení byl její rejstřík plný záznamů o napadeních a loupežích.
Její násilné tendence vyvrcholily mezi roky 1989-1990. Wuornosová v této době zastřelila šest mužů. Tvrdila, že šlo o sebeobranu. To však soud nepřesvědčilo a v roce 2002 byla popravena smrtící injekcí. „Vydávám se na velkou plavbu, ale budu zpět. Vrátím se s Ježíšem ve stylu Dne nezávislosti. S obrovskou mateřskou lodí. Vrátím se,“ pronesla těsně před smrtí s odkaze na film s Willem Smithem.
4.Ted Bundy
Ted Bundy je nepochybně jedním z nejslavnějších sériových vrahů všech dob. Jeho jméno důvěrně zná každý, kdo se o zločiny zajímá. Přesný počet jeho obětí zůstává dodnes nejasný. Soud ho nejprve uznal vinným z dvojnásobné vraždy mladých dívek, Bundy však později utekl a zavraždil ještě dvanáctiletou dívku. Své oběti většinou také sexuálně zneužíval, někdy i posmrtně.
Za tři vraždy, s přihlédnutím k útěku, ho soud odsoudil k smrti. V cele se Bundy přiznal ještě ke třiceti dalším vraždám v období mezi lety 1974-1978. V posledních vteřinách se buď snažil hrát na city, nebo možná doopravdy litoval následků, které přivodil svým blízkým. „Rád bych vyjádřil lásku rodině a přátelům,“ pronesl prostě před spuštěním elektrického křesla.
5.John Wayne Gacy
Vražedný klaun má v moderním hororu své nepopiratelné místo. Postava má však základ v reálném člověku, kterým byl John Wayne Gacy. Ten v letech 1972-1978 znásilnil a zabil 33 mladých chlapců. Většinu jich pohřbil pod svým domem, některé ostatky hodil do řeky.
Gacy během vražd často nosil klaunský kostým, postavu nazýval Pogo. Snažil se soud přesvědčit, že se jedná o druhou osobnost, nad kterou nemá kontrolu. Toto tvrzení však nepodpořily žádné důkazy a byl proto odsouzen k smrti. Poslední větu na zemi si zvolil bez skrupulí. „Polibte mi p*del!“ vyřkl.
6.Clarence Ray Allen
Clarence Ray Allen nejprve zavraždil synovu přítelkyni, která policii pověděla o loupeži, kterou v minulosti spáchal. Ve vězení si pak u spoluvězně z cely objednal vraždu osmi klíčových svědků. Vraha zadrželi s Allenovým seznamem po vraždě tří z nich.
Allen byl popraven v roce 2006 a šlo o nejstaršího vězně v cele smrti za posledních třicet let. „Moje poslední slova? Hola hej, tohle je dobrý den na smrt! Moc všem děkuji, mám vás rád. Sbohem,“ pronesl.
Kontrolujete si to po sobě někdy?? Navíc je to blábol, bylo to trošku jinak viz film o jeho životopise.