„Mladík hlídce prozradil, že se bojí vrátit domů. Po příchodu měl konflikt se svou matkou, hádka podle něj eskalovala a skončila tím, že byl z bytu vykázán. Obával se, že při návratu bude spor pokračovat,“ uvedli strážníci.
Na první pohled bylo jasné, že chlapec není zcela střízlivý. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,26 promile! Na dotaz strážníků, kde k alkoholu přišel, nejprve uvedl nedalekou večerku, vzápětí ale verzi změnil, a řekl, že si alkohol vzal doma ze zásob své matky.
Strážníci jej doprovodili zpět ke dveřím bytu, kde kontaktovali jeho matku. Ta ale popsala situaci zcela odlišně. „Podle jejích slov přišel syn domů už značně podnapilý po předchozím popíjení s kamarády. Vtrhl do jejího pokoje a vyvolal hádku. Následně byt opustil s tím, že jde přivolat policii, protože se mu chování matky nelíbí a má za to, že je více opilá než on,“ pokračovali strážníci.
Chlapec ale neměl tak úplně pravdu. Jeho matka měla „jen“ 1,26 promile. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si záležitost převzala.
