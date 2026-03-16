K záhadnému případu došlu už v lednu, ale policie teprve před pár dny zveřejnila fotografii starší ženy, kterou hledá v souvislosti se zmizením desítek tisíc korun.
Podle vyšetřovací verze si žena chybou pošťačky odnesla i cizí úspory. „Požadavek klientky na uložení 20 tisíc nebylo možné provést, a hotovost jí byla vrácena zpět. S touto částkou jí ale měly být omylem vydány i další finanční prostředky ve výši několika tisíc korun, které souvisely s předchozími transakcemi,“ popsala osudný moment mluvčí plzeňské policie Michaela Raindlová. Má jít o desetitisíce korun.
Přišla a odmítla to
Jenže žena se po výzvě dostavila o víkendu na policii. „Jejím výslechem však kolegové zjistili, že si odnesla z pobočky pouze své peníze,“ uvedla mluvčí Michaela Raindlová.
Policie tak znova řeší záhadu zmizelých peněz. Jenže Česká pošta se zdá být neoblomná a stále trvá na původní verzi. „Podle našich interních zjištění zmíněné peníze pravděpodobně odnesla klientka, dost možná nevědomky,“ řekl pro novinky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
