Zmatený muž v trenýrkách či opilec v bazénu: Jablonečtí strážníci měli napilno
Mrazivé ráno u AlzaBoxu, alkohol kombinovaný se saunou, noční zásahy u lidí v krizi i opilý muž kolabující na ulici. Jeden jediný lednový týden přinesl jabloneckým strážníkům sérii situací, kde šlo o zdraví i život.
Jablonec nad Nisou zažil v druhé polovině ledna dny, kdy se městská policie prakticky nezastavila. Oznámení přicházela od rána do noci a každé z nich bylo jiné. Společné měla jediné – rychlou reakci strážníků a nutnou pomoc záchranářů. „Některé situace by se daly brát s nadhledem, jiné už tak úsměvné nebyly,“ shrnuli strážníci na svém webu.
Zapomněl, kde má kalhoty
Ve čtvrtek ráno stál u výdejního boxu v Jateční ulici muž jen v trenýrkách, bez bot, viditelně promrzlý a dezorientovaný. Nebyl schopný říct, odkud přišel ani kde nechal zbytek oblečení. Hlídka mu poskytla základní ošetření, snažila se ho zahřát a kvůli podezření na podchlazení přivolala záchrannou službu. Zmatený otužilec skončil v péči zdravotníků.
Opilec v sauně
Jen o pár hodin později se strážníci přesunuli do městského bazénu. Podnapilý návštěvník tam rušil provoz a odmítal odejít. Alkohol podle všeho tajně popíjel přímo v areálu a jeho účinky ještě zesílil pobyt v sauně. Po vyvedení z budovy situace nabrala nebezpečný směr – muž zamířil ke svému autu a pokusil se odjet. Dechová zkouška ukázala 2,71 promile alkoholu. Ani zákaz řízení ho nezastavil. Zásah tak skončil použitím donucovacích prostředků a předáním Policii ČR.
Muž s nožem na chodníku
Večer téhož dne už byl daleko vážnější. V jedné z jabloneckých ulic si kolemjdoucí všiml muže ležícího na zemi s nožem v ruce, jenž hlasitě volal o pomoc a mluvil o sebevraždě. Strážníci situaci rychle uklidnili, odebrali nůž a poskytli první pomoc při poranění zápěstí. Nešťastník byl v těžké psychické krizi a skončil v péči zdravotníků, kteří ho převezli do nemocnice.
Krvavá zpráva vyděsila kamaráda
Napjaté chvíle pokračovaly i v noci. Krátce po jedné hodině ráno se na městskou policii obrátil muž vyděšený MMS zprávou od kamarádky. Fotografie plná krve a stručná zpráva vyvolaly obavy o její život. Hlídka vyrazila na místo současně se záchranáři. Ukázalo se však, že žena se poranila nešťastnou náhodou při krájení, přesto byla pro jistotu převezena na chirurgické vyšetření.
Kolaps na ulici
Týden uzavřel další zásah spojený s alkoholem. V Jiráskově ulici našli strážníci dezorientovaného muže s poraněními na hlavě. Dechová zkouška ukázala 2,52 promile. Nebyl schopný smysluplně komunikovat a skončil v jablonecké nemocnici.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.