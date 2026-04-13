Chlapce (†12) nasála v hotelu vířivka: Rodiče učinili bolestné rozhodnutí

Matteo (†12) zemřel ve vířivce hotelu.
Hotel Duca di Montefeltro
Autor: Štepánka Grofová - 
13. dubna 2026
05:00

Velikonoční pobyt v Itálii skončil smrtí malého Mattea. Ve vířivce hotelového wellness mu proud vody vtáhl nohu do filtru a několik minut ho držel pod hladinou. Lékaři už nedokázali zvrátit těžké poškození mozku, rodina následně souhlasila s darováním jeho orgánů. Případ řeší policie jako možné usmrcení z nedbalosti.

Neštěstí se odehrálo v hotelu v obci Pennabilli. Rodina z města San Benedetto del Tronto si chtěla užít odpočinek v lázeňské části. Krátce po půl jedenácté dopoledne ale došlo k fatálnímu incidentu. Podle informací italského deníku Corriere della Sera proud vody vtáhl hocha do filtračního otvoru ve chvíli, kdy byla zapnutá hydromasáž.

Matteo zůstal pod vodou uvězněný zhruba pět minut. Noha se mu zasekla v sacím otvoru a silný podtlak ho nepustil zpět na hladinu. Personálu se ho podařilo vyprostit až po vypnutí hlavního přívodu elektřiny, čímž zastavili čerpadla.

Záchranáři na místě okamžitě zahájili resuscitaci a obnovili srdeční činnost. Následoval transport vrtulníkem na jednotku intenzivní péče. Přes veškerou snahu lékařů došlo k nevratnému poškození mozku. Po několika dnech potvrdili smrt mozku a přístroje odpojili. Rodina souhlasila s darováním orgánů.

Vyšetřování převzala prokuratura v Rimini. Původní podezření na těžké ublížení na zdraví se změnilo, případ nyní směřuje k posouzení jako zabití z nedbalosti. Důvodem má být možné porušení bezpečnostních pravidel. Vyšetřování se zaměřuje na chybějící ochranné mřížky u filtru, bez nichž může zařízení vytvářet extrémní podtlak. Areál bazénu úřady uzavřely a zajistily pro další zkoumání.

 

Dívka se utopila během živého vysílání v bazénu.
