Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech
Italská policie zadržela dva české občany, protože měli falešné vstupenky pro vstup do olympijského areálu v Livignu. Píše to dnes místní tisk. To, že oba zadržení jsou české národnosti, potvrdila ČTK zástupkyně okresního velitelství policie v Sondriu. Úřady na Čechy podaly trestní oznámení.
Podle deníku Corriere della Sera policie zadržela dvojici, když se pokoušela vstoupit v pondělí večer do areálu Livigno Snow Park, kde se tou dobou konaly ženské závody v disciplíně Big Air, při které závodníci na snowboardu nebo freestylových lyžích předvádějí sérii akrobatických prvků.
Oba muži podle policie předložili padělané průkazky s fotografiemi držitelů, které ale byly vystavené na jiná jména. Na nesoulad upozornil QR kód. Muži tvrdili, že průkazky jim poskytl jiný Čech.
V obdobných případech, které se týkaly například falešných vstupenek na fotbalové zápasy, byli držitelé obviněni z trestného činu překupnictví, za který hrozí dva až osm let vězení a pokuta od 516 do 10.329 eur. Italský nejvyšší soud však v judikatuře rozhodl, že trestný čin se nevztahuje na osoby, které získaly falešné vstupenky v dobré víře, že jsou pravé.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.