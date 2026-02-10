Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech

Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech.
Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech.
Biatlonistka Lucie Charvátová přivedla české olympioniky na zahájení her v Cortině (6.2.2026).
Biatlonistka Lucie Charvátová přivedla české olympioniky na zahájení her v Cortině (6.2.2026).
Petr Pavel s manželkou Evou na olympiádě v Miláně: S italským prezidentem Mattarellou, jeho dcerou Laurou a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou (Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
10. února 2026
15:09

Italská policie zadržela dva české občany, protože měli falešné vstupenky pro vstup do olympijského areálu v Livignu. Píše to dnes místní tisk. To, že oba zadržení jsou české národnosti, potvrdila ČTK zástupkyně okresního velitelství policie v Sondriu. Úřady na Čechy podaly trestní oznámení.

Podle deníku Corriere della Sera policie zadržela dvojici, když se pokoušela vstoupit v pondělí večer do areálu Livigno Snow Park, kde se tou dobou konaly ženské závody v disciplíně Big Air, při které závodníci na snowboardu nebo freestylových lyžích předvádějí sérii akrobatických prvků.

Oba muži podle policie předložili padělané průkazky s fotografiemi držitelů, které ale byly vystavené na jiná jména. Na nesoulad upozornil QR kód. Muži tvrdili, že průkazky jim poskytl jiný Čech.

V obdobných případech, které se týkaly například falešných vstupenek na fotbalové zápasy, byli držitelé obviněni z trestného činu překupnictví, za který hrozí dva až osm let vězení a pokuta od 516 do 10.329 eur. Italský nejvyšší soud však v judikatuře rozhodl, že trestný čin se nevztahuje na osoby, které získaly falešné vstupenky v dobré víře, že jsou pravé.

Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech.
Dva Čechy v Itálii chytili s falešnými lístky na olympiádu! Prý jim je prodal jiný Čech.
Biatlonistka Lucie Charvátová přivedla české olympioniky na zahájení her v Cortině (6.2.2026).
Biatlonistka Lucie Charvátová přivedla české olympioniky na zahájení her v Cortině (6.2.2026).
Petr Pavel s manželkou Evou na olympiádě v Miláně: S italským prezidentem Mattarellou, jeho dcerou Laurou a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou (Profimedia.cz)

Témata:
policieČeskoČeská tisková kancelářOlympijské hryCorriere della SeraLivignovstupenkaSnow Park
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
Takové varování asi nečekala... Dávejte si pozor na Adamczykovou!
AHA.cz
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Nejdražší svatební šaty? 6 krejčích a 430 hodin práce na modelu, který uvidíte poprvé a naposledy
Dáma.cz
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Šárka Strachová (40): Chronickou únavu řešíme kávou. Přitom je to signál, že je něco špatně
Maminka.cz
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje Zdraví
Coca-Cola ziskem překonala odhady, zvedala ale i ceny
Coca-Cola ziskem překonala odhady, zvedala ale i ceny
E15.cz
Holoubek oficiálně končí v Dukle. Náhrada? Spekuluje se o třech trenérech
Holoubek oficiálně končí v Dukle. Náhrada? Spekuluje se o třech trenérech
iSport.cz
NERV byl fajn, ale politici ho stejně moc neposlouchali. Důležité je, že rozpočtová rada přežívá. Zatím…
NERV byl fajn, ale politici ho stejně moc neposlouchali. Důležité je, že rozpočtová rada přežívá. Zatím…
Reflex.cz
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Západní Austrálie: třešničky na dortu z druhé strany zeměkoule
Lidé a země