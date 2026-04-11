Salmonela v krůtím mase z Polska! Pokud ho máte v mrazáku, okamžitě se ho zbavte
Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce upozornila na nebezpečné krůtí řízky z Polska. Laboratoř v nich potvrdila bakterii salmonely. Výrobek už sice má prošlé datum spotřeby, lidé ho ale mohou mít doma v mrazácích.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným výrobkem na českém trhu. Jde o krůtí prsní řízky značky Dobré MASO, balení 400 gramů, šarže 26051021 s datem spotřeby do 7. března 2026. Maso pochází z Polska od výrobce INDROL.
Laboratorní testy v něm potvrdily přítomnost bakterie Salmonella Agona. Patří mezi původce salmonelózy, infekčního onemocnění projevujícího se zejména průjmy, zvracením a horečkami. Největší riziko hrozí dětem, seniorům a lidem s oslabenou imunitou.
Nebezpečný výrobek inspektoři odebrali při kontrole v prodejně Penny Market v Ústí nad Labem. Přestože už je přes měsíc prošlý a neměl by se prodávat, inspekce upozorňuje na možné riziko u lidí s uloženým masem v mrazáku. „Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ varuje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Z toho důvodu úřad doporučuje výrobek v žádném případě nekonzumovat a raději ho vyhodit.
Případ byl zároveň nahlášen do evropského systému rychlého varování pro potraviny RASFF, aby mohly úřady prověřit situaci i v zemi původu. Se společností uvádějící výrobek na trh zahájí inspektoři správní řízení o možné pokutě.
Jak to vůbec můžou dovézt?Co nějaké častější kontroly,pokuty atd.?