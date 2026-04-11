Salmonela v krůtím mase z Polska! Pokud ho máte v mrazáku, okamžitě se ho zbavte

Bakterie Salmonely.
Autor: Štepánka Grofová - 
11. dubna 2026
12:10

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce upozornila na nebezpečné krůtí řízky z Polska. Laboratoř v nich potvrdila bakterii salmonely. Výrobek už sice má prošlé datum spotřeby, lidé ho ale mohou mít doma v mrazácích.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným výrobkem na českém trhu. Jde o krůtí prsní řízky značky Dobré MASO, balení 400 gramů, šarže 26051021 s datem spotřeby do 7. března 2026. Maso pochází z Polska od výrobce INDROL.

Laboratorní testy v něm potvrdily přítomnost bakterie Salmonella Agona. Patří mezi původce salmonelózy, infekčního onemocnění projevujícího se zejména průjmy, zvracením a horečkami. Největší riziko hrozí dětem, seniorům a lidem s oslabenou imunitou.

Nebezpečný výrobek inspektoři odebrali při kontrole v prodejně Penny Market v Ústí nad Labem. Přestože už je přes měsíc prošlý a neměl by se prodávat, inspekce upozorňuje na možné riziko u lidí s uloženým masem v mrazáku. „Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ varuje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Z toho důvodu úřad doporučuje výrobek v žádném případě nekonzumovat a raději ho vyhodit.

Případ byl zároveň nahlášen do evropského systému rychlého varování pro potraviny RASFF, aby mohly úřady prověřit situaci i v zemi původu. Se společností uvádějící výrobek na trh zahájí inspektoři správní řízení o možné pokutě.

Video  Léto a grilování: Jak se ubránit infekcím ze špatně připraveného jídla?  - Videoredakce ženských webů
Video se připravuje ...

Témata:
mrazákvarováníSALMONELASALMONELÓZApenny marketSZPIČeskomasoPolskobakteriePenny MarketsalmonelózaSystém rychlého varování pro potraviny a krmivařízekStátní zemědělská a potravinářská inspekcePavel KopřivaÚstí nad Labem
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Vladimir Taborsky ( 11. dubna 2026 12:22 )

Jak to vůbec můžou dovézt?Co nějaké častější kontroly,pokuty atd.?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

