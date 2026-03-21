Policista na Slovensku napadl dítě: Tvrdé údery do obličeje zachytila kamera
Ve slovenské Galantě došlo ze strany policistů k obrovskému přešlapu. Kamera zachytila údery směřované do hlavy mladíka (15), a to přímo na policejní stanici! Fyzického násilí se měl dopustit jeden z policistů. Situaci vyšetřuje inspekce.
K útoku došlo přímo na policejní stanici. Policista měl několikrát udeřit nezletilého do hlavy, zatímco ostatní kolegové pouze přihlíželi. Celý incident zachytila kamera.
Policie o útoku věděla a okamžitě přijala opatření. „Předmětnou věcí se Krajské ředitelství PZ v Trnavě začalo zaobírat ihned po zjištění tohoto skutku, a to začátkem března 2026. Po přijetí a následné analýze audiovizuálního záznamu bezodkladně nařídil ředitel Krajského ředitelství PZ V Trnavě vykonat potřebná opatření. Zároveň nařídil vykonat vnitřní kontrolu, která je aktuálně už řádně ukončená,“ informovala mluvčí policie Veronika Dachová pro deník Nový Čas.
Policie na Facebooku uvedla, že mělo údajně docházet k narušování veřejného pořádku mladistvými osobami, konkrétně fyzickým napadáním jiných osob. Situaci si převzal Úřad inspekční služby, který začal trestné stíhání ve věci trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, informovala TV JOJ.
