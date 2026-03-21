Policista na Slovensku napadl dítě: Tvrdé údery do obličeje zachytila kamera

Policista v Galantě fyzicky napadl nezletilého mladíka
Autor: nkc - 
21. března 2026
12:41

Ve slovenské Galantě došlo ze strany policistů k obrovskému přešlapu. Kamera zachytila údery směřované do hlavy mladíka (15), a to přímo na policejní stanici! Fyzického násilí se měl dopustit jeden z policistů. Situaci vyšetřuje inspekce.

K útoku došlo přímo na policejní stanici. Policista měl několikrát udeřit nezletilého do hlavy, zatímco ostatní kolegové pouze přihlíželi. Celý incident zachytila kamera.

Video  Policisté v Galantě fyzicky útočili na patnáctiletého chlapce  - Facebook
Policie o útoku věděla a okamžitě přijala opatření. „Předmětnou věcí se Krajské ředitelství PZ v Trnavě začalo zaobírat ihned po zjištění tohoto skutku, a to začátkem března 2026. Po přijetí a následné analýze audiovizuálního záznamu bezodkladně nařídil ředitel Krajského ředitelství PZ V Trnavě vykonat potřebná opatření. Zároveň nařídil vykonat vnitřní kontrolu, která je aktuálně už řádně ukončená,“ informovala mluvčí policie Veronika Dachová pro deník Nový Čas.

Policie na Facebooku uvedla, že mělo údajně docházet k narušování veřejného pořádku mladistvými osobami, konkrétně fyzickým napadáním jiných osob. Situaci si převzal Úřad inspekční služby, který začal trestné stíhání ve věci trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, informovala TV JOJ.

Témata:
dítěpolicienezletilýnásilínapadeníagresemladíkinspekcefackytrestný činSlovenskoVIDEOfyzické napadeníTrnavaGalantapolicejní stanicevideokamera
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krize identity? Polívka kopíruje slavného tátu
Krize identity? Polívka kopíruje slavného tátu
Aha!
Záchvatovité přejídání: 8 varovných signálů, že vaše tajné ujídání s výčitkami už je nemoc
Záchvatovité přejídání: 8 varovných signálů, že vaše tajné ujídání s výčitkami už je nemoc
Dáma.cz
První skutečné kousky jídla: Od kdy učit prcka žvýkat?
První skutečné kousky jídla: Od kdy učit prcka žvýkat?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Turisté z Perského zálivu objevují díky posílení vztahů Rusko, Saúdů jezdí patnáctkrát více než před pandemií
Turisté z Perského zálivu objevují díky posílení vztahů Rusko, Saúdů jezdí patnáctkrát více než před pandemií
e15
Fanoušci Dynama vyvolávali trenéra, schází odstavená opora: Už nechci tyhle otázky
Fanoušci Dynama vyvolávali trenéra, schází odstavená opora: Už nechci tyhle otázky
iSport
Babiš nedrží dohody s&amp;nbsp;prezidentem Pavlem. Spor se rozhořel nejen o účast na summitu NATO
Babiš nedrží dohody s&nbsp;prezidentem Pavlem. Spor se rozhořel nejen o účast na summitu NATO
Reflex
Tichá destrukce dějin: jak změna klimatu ničí památky Blízkého východu a Afriky
Tichá destrukce dějin: jak změna klimatu ničí památky Blízkého východu a Afriky
Lidé a země