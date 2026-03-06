Drsné video z přechodu: Přecházení na červenou může skončit katastrofou, varuje policie

Muže na přechodu srazilo auto, přecházel na červenou.
Muže na přechodu srazilo auto, přecházel na červenou.
Auto v levém pruhu muži zastavilo.
Pokračoval tedy v přecházení.
Řidič auta v pravém pruhu si ho však nevšiml a neměl šanci stihnout včas zastavit.
Autor: kjm - 
6. března 2026
11:08

Slovenská policie v rámci osvěty zveřejnila na svých sociálních sítích velmi drsné video z úterka. Je na něm muž, který přechází na červenou. První auto mu sice ještě zastaví, to v druhém pruhu ho však nemá šanci vidět. Následuje proto velmi tvrdý střet, ze kterého si muž odnesl vážná zranění. Policie varovala, že bezpečnost přecházení není radno podceňovat.

Muž na záběrech si nejprve vběhnutím do vozovky zpomalil nejbližší auto. Pak se však pořádně nepodíval do vedlejšího pruhu a pokračoval v chůzi. To se ukázalo jako osudová chyba. Ve druhém pruhu se najednou objevilo auto jedoucí vysokou rychlostí. Jeho řidič v moment, co si chodce všiml, už neměl šanci stihnout včas zastavit. Následovala proto tvrdá kolize.

Policisté v příspěvku upozornili, že k nehodě došlo vinou chodce. Šel totiž na červenou. „I když chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, nejsou v nehodách vždy bez viny. I pro ně platí nastavená pravidla,“ napsali policisté. Muž po sražení automobilem utrpěl vážná zranění, předpokládaná doba léčby je podle policie zhruba měsíc a půl.

Video  Policisté varují před přecházením na červenou, to se vymstilo i tomuto chodci.  - Policie SR
Video se připravuje ...

Přesné příčiny a okolnosti nehody policie zatím vyšetřuje. Upozorňuje však chodce, aby dbali opravdu zvýšené opatrnosti a dodržovali předepsaná pravidla. Podle policejních statistik totiž v loňském roce v Košickém kraji bylo mezi 29 oběťmi dopravních nehod hned 16 chodců. Kromě přecházení jen na zelenou doporučili ještě užívání reflexních prvků.

gabreta ( 6. března 2026 12:06 )

Nejlepší chodci jsou ti, kteří mají sluchátka na uších a čumí do mobilu!!! 👎

