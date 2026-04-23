„Pohybují se tam tři rysové,“ potvrdil zoolog Václav Bystřický z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. To je zatím nejvíc v historii. Nikdy zde tolik rysů najednou nebylo.
Odborníci je objevili vlastně náhodou. „Máme tam nainstalované fotopasti kvůli výskytu divokých koček. To že fotopast zachytila rysy, je super,“ prozradila Jaroslava Krojerová Prokešová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.
Čeká se na mláďata
Samec a samička sem přišli loni v prosinci z Nýrska na Šumavě a další samec teď dorazil až z lesů kolem Vyššího Brodu v jižních Čechách. „Byli bychom rádi, kdyby se tady usadili. Samci svedou o samici boj, a pokud se zadaří, tak samice zabřezne a přivede na svět mláďata,“ doufá Tereza Mináriková z organizace monitorující pohyb rysů Alka Wildlife.
Na Domažlicku se objevili hned tři rysové, dva samci a samička. (duben 2026) Ústav biologie obratlovců AV ČR
Už v minulosti se ve zdejších lesích tyto šelmy vyskytovaly. „Deset let tady žila samice Tanja, v roce 2023 uhynula,“ uvedla Mináriková.
Čerchov se stal také na chvíli útočištěm rysa Prokopa. „Přišel sem z Bavorského lesa, fotopasti ho zachytily v prosinci 2024. „Nenašel tu ale samičku, tak se vrátil zpět do Německa,“ dodala Mináriková.
Čiperná samice
Nejen kolem Čerchova se rysům daří. Rysí kočka Pomněnka letos odchovala už svůj pátý vrh v lesích mezi Českým Krumlovem a rakouskými hranicemi v jižních Čechách.
„Poprvé měla mladé v roce 2021 a od té doby se jí daří každý rok. Její potomci s ní zůstávají zhruba rok, a právě teď přichází okamžik, kdy se musí její dvě koťata z loňského roku vydat svou vlastní cestou,“ uvedla Mináriková.
Nová rezervace
U Čerchova, konkrétně mezi obcemi Capartice a Českou Kubicí, byla letos na jaře vyhlášená nová přírodní rezervace Dlouhá skála. Území o rozloze 38 hektarů zahrnuje skalní hřbet a cenné lesní porosty. Vyskytuje se tu řada vzácných a ohrožených druhů, jako třeba jeřábek lesní, datlík tříprstý a samozřejmě i tři zmínění rysi.