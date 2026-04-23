„Pohybují se tam tři rysové,“ potvrdil zoolog Václav Bystřický z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. To je zatím nejvíc v historii. Nikdy zde tolik rysů najednou nebylo.

Odborníci je objevili vlastně náhodou. „Máme tam nainstalované fotopasti kvůli výskytu divokých koček. To že fotopast zachytila rysy, je super,“ prozradila Jaroslava Krojerová Prokešová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Rysice Laura porodila netradičně zbarvená koťata: Je za zvláštní barvou nevěra?

Rysí kočka Laura (vpravo) si nejspíše pořídila koťata s mladým samcem Janoschem (vlevo).

Čeká se na mláďata

Samec a samička sem přišli loni v prosinci z Nýrska na Šumavě a další samec teď dorazil až z lesů kolem Vyššího Brodu v jižních Čechách. „Byli bychom rádi, kdyby se tady usadili. Samci svedou o samici boj, a pokud se zadaří, tak samice zabřezne a přivede na svět mláďata,“ doufá Tereza Mináriková z organizace monitorující pohyb rysů Alka Wildlife.

Na Domažlicku se objevili hned tři rysové, dva samci a samička. (duben 2026) Ústav biologie obratlovců AV ČR

Už v minulosti se ve zdejších lesích tyto šelmy vyskytovaly. „Deset let tady žila samice Tanja, v roce 2023 uhynula,“ uvedla Mináriková.

Čerchov se stal také na chvíli útočištěm rysa Prokopa. „Přišel sem z Bavorského lesa, fotopasti ho zachytily v prosinci 2024. „Nenašel tu ale samičku, tak se vrátil zpět do Německa,“ dodala Mináriková.

V Rokycanech chytali dvě lvice a pumu! Řev šelem rušil lidi v paneláku

Dvě lvice z nelegálního chovu v Rokycanech se nyní budou prohánět ve zlínské zoo.

Čiperná samice

Nejen kolem Čerchova se rysům daří. Rysí kočka Pomněnka letos odchovala už svůj pátý vrh v lesích mezi Českým Krumlovem a rakouskými hranicemi v jižních Čechách.

„Poprvé měla mladé v roce 2021 a od té doby se jí daří každý rok. Její potomci s ní zůstávají zhruba rok, a právě teď přichází okamžik, kdy se musí její dvě koťata z loňského roku vydat svou vlastní cestou,“ uvedla Mináriková.

Neuvěřitelné! Rysa ze Šumavy měl šéf myslivců doma v mrazáku!

Tělo mrtvého rysa našli v mrazáku šéfa mysliveckého sdružení na Klatovsku.

Nová rezervace

U Čerchova, konkrétně mezi obcemi Capartice a Českou Kubicí, byla letos na jaře vyhlášená nová přírodní rezervace Dlouhá skála. Území o rozloze 38 hektarů zahrnuje skalní hřbet a cenné lesní porosty. Vyskytuje se tu řada vzácných a ohrožených druhů, jako třeba jeřábek lesní, datlík tříprstý a samozřejmě i tři zmínění rysi.

Fotopast zachytila u Čerchova jednoho ze dvou samců, kteří zde teď pobývají.
Autor: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Alka Wildlife, CHKO Český les