„Policie je na místě jen za účelem dohledu na veřejný pořádek a z důvodu ochrany života a zdraví občanů. Samotné odebrání zvířat je v gesci příslušného ministerstva,“ uvedl pro server plzenskadrbna.cz mluvčí policie Ondřej Hodan.
Dům, kde léta šelmy žily, se nachází v těsné blízkosti paneláků a na řev šelem si lidé stěžovali dlouhá léta.
„Ministerstvo životního prostředí přebírá od soukromého chovatele dvě lvice a jednu pumu americkou. Zvířata propadla do majetku státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Rokycany," uvedla pro server mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí a dodala: „Důvodem odebrání je nelegální chov zvířat bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči.“
Nový domov
Šelmy už nyní čeká nový domov. Lvice perské půjdou do nového centra po lvy v Zoo Lešná ve Zlíně a samec pumy americké do Zoo Tábor.
Selmy byly v dobré kondici a nijak u chovatele nestrádaly. K dispozici měly dostatečně velké zděné kotce a také výběh o rozloze 80 metrů čtverečních. Ten byl zabezpečen tři metry vysokou drátěnou klecí. Šelmy ovšem byly umístěny v nepovolené stavbě.
