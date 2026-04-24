Znásilnění natočili na video a vesele se smáli: Trojice migrantů šla pak grilovat

Migranti znásilnili ženu na pláži, vše natáčeli.
Autor: Štepánka Grofová - 
24. dubna 2026
12:05

Tři migranti si v anglickém Brightonu vytipovali ženu, která se po nočním tahu oddělila od přátel a nebyla schopná se bránit. Na pláži ji dva z nich znásilnili, třetí vše natáčel. Záběry ukázaly smích, fackování i ponižování oběti. U soudu tvrdili, že šlo o dobrovolný sex, porota jejich verzi odmítla a všechny uznala vinnými.

Soud v Británii uznal trojici mužů vinnou ze znásilnění ženy na pláži v přímořském městě Brighton. Ibrahim Alshafe (25), Abdulla Ahmadi (26) a Karin Al-Danasurt (20) podle verdiktu zaútočili na oběť loni v říjnu poté, co se během nočního tahu oddělila od svých přátel. Muži si svou kořist cíleně vyhlédli ve chvíli, kdy sotva stála na nohou. V brzkých ranních hodinách ji odvedli za plážovou chatku, tam ji dva z nich opakovaně znásilnili a třetí vše natáčel na mobilní telefon.

Podle britských médií uvedla státní zástupkyně Hanna Llewellyn-Watersová, že pro obžalované byla poškozená jen „maso“ určené k jejich pobavení a uspokojení. Záběry přehrané u soudu zachytily průběh napadení. Jeden z pachatelů se během činu usmíval, vyplazoval jazyk a ženu fackoval. Oběť později policii popsala, že si vybavuje plivání, kopání i škrcení. 

Při výslechu za zástěnou se žena rozplakala. „Zničili mi život. Vidím tvář toho, kdo to natáčel, pokaždé, když zavřu oči,“ přiznala. Oběť uvedla, že znovu nabyla vědomí až ve chvíli, kdy ležela na pláži a měla pocit, že ji útočníci zabijí. „Zavřela jsem oči, protože jsem si říkala: ‚Bože můj, oni mě opravdu zabijí.‘ Slyším všechny ty hlasy a nedokážu je zastavit,“ popsala otřesný zážitek.

Vyšetřování potvrdilo přítomnost DNA dvou pachatelů na těle oběti. Třetí muž byl odsouzen jako spolupachatel, protože útok natáčel a podporoval. Všichni tři vinu odmítali a tvrdili, že šlo o dobrovolný sex.

Znepokojivě působí i jejich chování po činu. Muži se vrátili do ubytování pro žadatele o azyl v hrabství West Sussex a ještě tentýž den spolu grilovali. Policie je zadržela v následujících dnech, jeden z nich se pokusil z ubytování zmizet.

Soudní proces trval pět týdnů a porota o vině rozhodovala více než 12 hodin. O výši trestů zatím soud nerozhodl, jejich vynesení proběhne později.

Video  Cizinec se pokusil v Brně znásilnit ženu, její křik uslyšel školák, který jí zajistil pomoc.  - Policie ČR
