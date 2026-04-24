Kurýr unesl a zabil dívenku (†7): Rodičům napsal dopis
Americké městečko Paradise v Texasu postihla v listopadu roku 2022 ohromná tragédie. Kurýr Tanner Horner tam unesl teprve sedmiletou Athenu Strandovou a brutálně ji zavraždil. Po zadržení napsal v cele dopis jejím rodičům a pokusil se o sebevraždu. Soud nyní rozhoduje, jestli dostane trest smrti.
Horner dívenku unesl přímo z příjezdové cesty u domu její rodiny. Dívku měl nejprve nechtěně srazit dodávkou. Bál se prý reakce jejího otce, a tak se rozhodl dívku naložit do auta a utéct. Nejprve se jí pokusil zlomit vaz. Když se mu to nepodařilo, uškrtil ji. Dívenka byla před nálezem zohaveného těla pohřešována dva dny.
Policie Hornera rychle vypátrala. Muž se k činu bez okolků přiznal. Ve vazbě se pokusil o sebevraždu. Dozorci u něho našli dopis adresovaný rodičům Atheny. „Modlím se za vás všechny. Tolika lidem jsem svým zkratem ublížil,“ napsal v něm podle webu People.com. „Nikdy neuvidíte dceru vyrůstat. A i můj syn bude bez otce,“ pokračoval. „Vzal jsem vám vašeho malého andílka. Mrzí mě to,“ uzavřel.
U soudu přiznal vinu z vraždy a omezování osobní svobody. Soud zatím nedošel k rozsudku, ve hře jsou doživotí i trest smrti.
Další dobytek co si půjde na pár let sednout místo aby za tak brutální zabití dostal také smrt a to okamžitou, žádné zdržovací soudy!!!