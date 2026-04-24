Kurýr unesl a zabil dívenku (†7): Rodičům napsal dopis

Doručovatel zavraždil dívenku, hrozí mu trest smrti.
Doručovatel zavraždil dívenku, hrozí mu trest smrti.
Poslední fotka před smrtí
Horner malou dívku chladnokrevně zavraždil.
Roztomilá Athena čekala na svůj vánoční dárek.
Autor: Kamil Morávek 
24. dubna 2026
12:27

Americké městečko Paradise v Texasu postihla v listopadu roku 2022 ohromná tragédie. Kurýr Tanner Horner tam unesl teprve sedmiletou Athenu Strandovou a brutálně ji zavraždil. Po zadržení napsal v cele dopis jejím rodičům a pokusil se o sebevraždu. Soud nyní rozhoduje, jestli dostane trest smrti.

Horner dívenku unesl přímo z příjezdové cesty u domu její rodiny. Dívku měl nejprve nechtěně srazit dodávkou. Bál se prý reakce jejího otce, a tak se rozhodl dívku naložit do auta a utéct. Nejprve se jí pokusil zlomit vaz. Když se mu to nepodařilo, uškrtil ji. Dívenka byla před nálezem zohaveného těla pohřešována dva dny.

Policie Hornera rychle vypátrala. Muž se k činu bez okolků přiznal. Ve vazbě se pokusil o sebevraždu. Dozorci u něho našli dopis adresovaný rodičům Atheny. „Modlím se za vás všechny. Tolika lidem jsem svým zkratem ublížil,“ napsal v něm podle webu People.com. „Nikdy neuvidíte dceru vyrůstat. A i můj syn bude bez otce,“ pokračoval. „Vzal jsem vám vašeho malého andílka. Mrzí mě to,“ uzavřel.

U soudu přiznal vinu z vraždy a omezování osobní svobody. Soud zatím nedošel k rozsudku, ve hře jsou doživotí i trest smrti.

Doručovatel zavraždil dívenku, hrozí mu trest smrti.
Doručovatel zavraždil dívenku, hrozí mu trest smrti.
Poslední fotka před smrtí
Horner malou dívku chladnokrevně zavraždil.
Roztomilá Athena čekala na svůj vánoční dárek.

Bozena Vildmanova ( 24. dubna 2026 13:05 )

Další dobytek co si půjde na pár let sednout místo aby za tak brutální zabití dostal také smrt a to okamžitou, žádné zdržovací soudy!!!

