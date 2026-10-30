V Brezne zemřela milovaná učitelka: Klavíristku na přechodu smetlo auto

Oblíbená učitelka Mária zemřela po dopravní nehodě na přechodu
Oblíbená učitelka Mária zemřela po dopravní nehodě na přechodu
Učitelka Mária zemřela po nehodě na přechodu
Učitelka Mária zemřela po nehodě na přechodu
Umělecká škola Brezno, kde učitelka působila.
Autor: Kamil Morávek - 
30. října 2026
09:00

Slovenská obec Brezno truchlí nad ztrátou milované učitelky Márii. Tu ve čtvrtek 22. října na přechodu srazil řidič vozidla značky Audi. Mária působila na místní základní umělecké škole, kde děti vyučovala hře na klavír. 

K tragické nehodě došlo minulý čtvrtek ve slovenské obci Brezno. Ženu  srazil na přechodu řidič vozu Audi. Podle policie k nehodě zřejmě došlo proto, že řidič nevěnoval dostatek pozornosti řízení. Žena při nehodě utrpěla velmi vážná zranění a po převozu do nemocnice jim bohužel podlehla. 

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Policie na místě nehody provedla u řidiče dechovou zkoušku. Ta měla negativní výsledek. Příčinu celého neštěstí policisté zatím ještě vyšetřují. „V tomto případě jsme zahájili trestní stíhání ve věci usmrcení,“ napsali policisté.

Obětí nehody se stala oblíbená učitelka z místní základní umělecké školy. Mária učila mladé muzikanty. „Hra na klavír a vyučování dětí byly jejím smyslem života. Budeme vzpomínat i na to, jak si tu každé dopoledne hrála jen tak pro radost,“ napsala společně s vyjádřením soustrasti škola na stránkách na facebooku

„Čest její památce. Byla učitelkou našich dětí. Myslím, že i kvůli ní to naše nejstarší dotáhla až k absolventskému koncertu,“ napsal jeden z komentujících. 

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Zdroj: Facebook

Oblíbená učitelka Mária zemřela po dopravní nehodě na přechodu
Oblíbená učitelka Mária zemřela po dopravní nehodě na přechodu
Učitelka Mária zemřela po nehodě na přechodu
Učitelka Mária zemřela po nehodě na přechodu
Umělecká škola Brezno, kde učitelka působila.

Témata:
nehodaučitelkasmrtbřeznosmrtelná nehodaSlovenskoAudiklavírZákladní umělecká škola
Kamil Morávek
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